Ливни размыли старое кладбище на Одесчине: посреди дороги вылезли человеческие кости (фото)

В Одесской области в селе Липецкое Подольского района проливные дожди размыли грунтовую дорогу, под которой оказалось старое кладбище. Очевидно, не только в Киеве ухудшение погоды принесло людям дискомфорт.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху***я Одесса".

Местные жители увидели, что после ливня на месте старого кладбища стало видно человеческие кости, которые оказались снаружи из-за вымывания земли.

В сети очевидцы поделились фото находки.

"Ходят слухи, что кто-то даже нашел своего деда", - шутит администратор канала.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 20 июля в Украине ожидаются дожди - в Одесской области в том числе.

Также напоминаем о том, как 19 июля Киев накрыло шквальным дождем и градом - в сети появились фото и видео.