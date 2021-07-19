Потоп в Киеве: карта проблемных мест, фото и видео ушедших под воду улиц

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13:56 Сегодня Телеграф

В Киеве 19 июля из-за сильного ливня затопило магистрали и станции метро "Берестейская", "Академгородок". В столице образовались пробки и движение по некоторым улицам запретили.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram-канале. 

По онлайн-карте пробок в Киеве отчетливо видно, что от стихии досталось правому берегу, при чем больше всего подольскому и Святошинскому районам столицы.

Огромное количество осадков привело к тому, что на Проспекте Победы перекрыли движение в направлении на выезд с Киева. Из-за этого водители транспортных средств двигались резервным путем через улицу Василенка, но немного позже около 13:20 полиция Киева сообщила о том, что движение по Проспекте возобновили.

Также в сети появилось видео с проулка Чугуевского, как там затопило улицы. Машины почти по окна покрыты водой.

Из-за погодных условий усложнилось движение по улице Автозаводской. Сейчас там образовались пробки.

Во время ливня буквально парализовало движение на и так перегруженной транспортной развязке – пересечении ул.Борщаговской и Вадима Гетьмана (затопило участок дороги под Индустриальным путепроводом).

А вот так выглядела Лукьяновка во время непродолжительного, но крайне интенсивного ливня:

Сильно затопило и улицу Кириловскую в районе стадиона "Спартак":

Кроме того по всему городу ввиду вызванных ливнем ЧП наблюдаются осложнения движения общественного транспорта, сообщает КП "Киевпастранс".

Так, задерживается движение трамваев №12, 17 на Лесной трассе по причине падения дерева.

Также задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 по ул.Софиевская по причине падения дерева.

Задерживается и движение трамваев №14, 15 по ул.Дегтяревская - Шпака по той же причине.

Помимо этого, задерживается движение автобусов №72 по ул.Осиповського,1 по причине провала асфальта.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 19 июля Киев накрыло дождем и грозою.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Киев, Ливень, Магистраль, Берестейская, Проспект Победы.
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