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Дожди, град и шквалы - где ждать изменения погоды 20 июля (карта)

Дожди, град и шквалы - где ждать изменения погоды 20 июля (карта)
Обновлено 12:37 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Вторник 20 июля должен принести прохладу на западную, северную и часть центральных регионов Украины. 

Об этом в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко. 

Во вторник на западе страны ожидают понижение температуры до +22 +27 градусов по Цельсию. На севере - +25 +28 выше нуля. 

Что касается центральных регионов, то здесь температура будет колебаться от региона к региону. 

По словам метеоролога в Винницкой ожидается + 25 + 27 градусов, в Черкасской + 26 + 29 градусов, в Кропивницком с районами и на Полтавщине + 27 + 31 градусов, на Днепропетровщине + 29 + 33 градуса.

Югу и востоку Украины пока не так повезло - там будет держаться +30 +35.  

Дождями украинцев порадует погода в западной и северной части, но уже после обеда их прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также центральной Украине кроме Днепропетровщины. Локальные дожди и грозы возможны в Харьковской области.  Метеоролог предупреждает - возможны шквалы и град. 

Ознакомиться с прогнозами по всей Украине можно на карте Гидрометцентра. 

прогноз погоды 20 июля

В столице Украины - Киеве, 20 июля температура во вторник +26 +27, при этом в среду она станет еще ниже. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве разгулялась непогода. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Киев, Гроза, Дождь, Прогноз погоды, Шквал, Погода Украина.
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