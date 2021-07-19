Дожди, град и шквалы - где ждать изменения погоды 20 июля (карта)

Вторник 20 июля должен принести прохладу на западную, северную и часть центральных регионов Украины.

Об этом в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко.

Во вторник на западе страны ожидают понижение температуры до +22 +27 градусов по Цельсию. На севере - +25 +28 выше нуля.

Что касается центральных регионов, то здесь температура будет колебаться от региона к региону.

По словам метеоролога в Винницкой ожидается + 25 + 27 градусов, в Черкасской + 26 + 29 градусов, в Кропивницком с районами и на Полтавщине + 27 + 31 градусов, на Днепропетровщине + 29 + 33 градуса.

Югу и востоку Украины пока не так повезло - там будет держаться +30 +35.

Дождями украинцев порадует погода в западной и северной части, но уже после обеда их прогнозируют в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также центральной Украине кроме Днепропетровщины. Локальные дожди и грозы возможны в Харьковской области. Метеоролог предупреждает - возможны шквалы и град.

Ознакомиться с прогнозами по всей Украине можно на карте Гидрометцентра.

В столице Украины - Киеве, 20 июля температура во вторник +26 +27, при этом в среду она станет еще ниже.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве разгулялась непогода.