Смертельные наводнения затопили часть Европы, но Нидерландам удалось избежать жертв. Вот почему

Когда населенные пункты, опустошенные катастрофическим наводнением в некоторых частях Западной Европы, начинают приходить в себя, они задаются вопросом, как случилось, что все пошло так плохо и так быстро. Ведь есть же в Европе лучшая в мире система оповещений, которая выдает регулярные предупреждения за несколько дней до того, как наводнения охватывают целые деревни.

Статья на сайте “CNN” рассказывает о ситуации в западноевропейских странах. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

По меньшей мере 195 человек считаются погибшими в Германии и Бельгии в результате быстрого и сильного наводнения. Служба управления чрезвычайными ситуациями "Copernicus" заявила, что направила более 25 предупреждений для конкретных регионов бассейнов рек Рейн и Маас в дни, предшествующие наводнению, через Европейскую систему оповещения о наводнениях (EFAS) задолго до того, как сильные дожди вызвали внезапное наводнение.

Но немногие из этих ранних предупреждений, похоже, были переданы жителям заранее, и в результате это беда застала их врасплох. Теперь возникают вопросы о том, работает ли цепь коммуникации от общеевропейского уровня до регионов.

"Совершенно очевидно, что произошел серьезный коммуникационный сбой, который в некоторых случаях трагически унес жизни многих людей", - сказал доктор наук в области гидрометеорологии из Университета Рединга в Соединенном Королевстве Джефф Да Коста.

В своих исследованиях да Коста уделяет особое внимание системам предупреждения о наводнениях, а в минувшие выходные дом его родителей пострадал от наводнения в Люксембурге. По его словам, опыт прошлой недели показывает, что часто существует разрыв между предупреждениями ученых о погодных катаклизмах и действиями, фактически предпринимаемыми ответственными лицами на местах.

По словам ученого, некоторые из предупреждений, в том числе в Люксембурге, были сделаны только после наводнения.

"Люди, в том числе моя собственная семья, были предоставлены сами себе, без каких-либо указаний на то, что им делать, и не имели возможности подготовиться к этому наводнению", - отметил да Коста.

Во многих сильно пострадавших местностях жители были поражены скоростью и свирепостью, с которой хлынула вода.

В Германии с приближением выборов проблема наводнения быстро политизировалась, и чиновники стараются оправдывать себя, где только это возможно.

В долине Ар, одном из наиболее сильно затопленных районов на западе Германии, высокопоставленные чиновники сообщили корреспонденту агентства "CNN", что предупреждения перед катастрофой поступали, но многие жители не воспринимали их достаточно серьезно, потому что серьезные наводнения не были частым явлением в их местности.

Некоторые пытались собрать провизию и перевезти свои ценности в безопасное место, в то время как другие думали, что они будут в безопасности на втором этаже своих домов, но в итоге их пришлось эвакуировать даже с крыш.

Одним из наиболее пострадавших городов был Шульд, живописный город в немецкой земле Рейнланд-Пфальц.

Мэр Шульда Гельмут Лусси сказал, что наводнение было совершенно непредсказуемым, указав на тот факт, что город ранее переживал только два сильных наводнения, в 1790 году и еще одно в 1910 году.

"Я думаю, что системы защиты от наводнений не помогли бы мне, потому что вы не можете рассчитать то, что происходит с рекой Ар с такими массами воды", - сказал он репортерам в недавнем интервью.

Да Коста отметил, что может посочувствовать мэру, но его замечания показывают отсутствие понимания того, что могло бы сделать хорошее планирование и управление.

"Его (мэра – ред.) взгляды на предсказуемость наводнений, как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе с точки зрения организации немедленных предупреждений совершенно неверны и могут свидетельствовать об одной из трудностей оповещения населения или муниципальных чиновников об опасности", - сказал ученый.

"Люди также должны помнить, что, хотя предупреждения о наводнении не могут остановить наводнение, но они могут помочь людям вовремя переместить себя и свое имущество в безопасное место", - добавил он.

Да Коста подчеркнул, что, поскольку экстремальные погодные явления становятся все более распространенными из-за изменения климата, такие города, как Шульд, должны активизировать свое планирование на случай чрезвычайных обстоятельств.

"Если бы у мэра Шульда и его города был план, четко доведенный до каждого дома, предприятия и учреждения, чтобы каждый знал, что делать в случае целого ряда различных сценариев наводнения, то они были бы подготовлены в максимально возможной степени", - сказал он, добавив, что, если бы он и другие региональные лидеры сделали это, могло бы погибнуть меньше людей.

"Во время кризиса каждый должен знать, что он делает. Вот почему мы репетируем эвакуацию при пожаре из зданий, даже если мы не ожидаем возгорания", - подчеркнул ученый.

Агентство "CNN" пыталось связаться с офисом мэра Шульда, но не получило ответа.

В Бельгии тоже возникли проблемы со связью и организацией. Мэр Шодфонтена, города в провинции Льеж, Даниэль Баклен сказал, что он получил "оранжевое предупреждение" о повышении уровня воды, но, по его мнению, оно точно должно было быть "красным".

"Мы могли видеть, как доступные материалы не были адаптированы к ситуациям, с которыми мы столкнулись. Я особенно думаю о вертолетах, которые не могли работать в этом районе", - сказал бельгийскому телеканалу "RTBF" Баклен. "Спасательные работы на лодках были абсолютно необходимы, и нам пришлось обратиться к частному сектору за лодками с достаточной мощностью двигателя и людьми для их управления", - добавил городской голова.

Есть чему научиться у Нидерландов

Вместе с тем, в Нидерландах, прямо на границах с пострадавшими от наводнения районами Германии и Бельгии, картина совершенно иная. В этой стране тоже были сильные дожди - хотя и не такие сильные, как в Германии и Бельгии - и они не остались невредимыми. Но их города не были полностью затоплены, и ни один человек не погиб.

"Должностные лица были лучше подготовлены и могли быстро общаться с людьми", - сказал профессор Йерун Аэртс, руководитель отдела водных и климатических рисков Университета Врие в Амстердаме.

"Мы видели приближающуюся волну и понимали, куда она шла", - заявил Аэртс агентству "CNN".

Нидерланды имеют долгую историю управления водными ресурсами, и их успех перед лицом этой стихии может предложить миру план действий по борьбе с наводнениями, особенно с учетом того, что изменение климата, как ожидается, сделает экстремальные дожди более частыми.

Страна борется с морем и повышением уровня воды в реках почти тысячелетие. Дельты трех крупных европейских рек - Рейн, Маас и Шельда - находятся в Нидерландах, и, поскольку большая часть суши находится ниже уровня моря, правительство заявляет, что 60% страны подвержены риску наводнений. Большая часть страны по существу тонет.

Их инфраструктура управления водными ресурсами является одной из лучших в мире: гигантские стены с подвижными рычагами размером с два футбольных поля, прибрежные дюны, укрепляемые примерно 12 миллионами кубометров песка в год, и простые вещи, такие как дамбы и обеспечение возможности для большего повышения уровня воды за счет понижения русла - или дна - и расширения берегов.

Сила этой страны во многом заключается в организации ее жителей. Инфраструктурой страны управляет ветвь правительства, занимающаяся исключительно водными ресурсами, - Генеральное управление общественных работ и управления водными ресурсами, которое обеспечивает около 1500 километров искусственных защитных сооружений.

По словам профессора Аертса, водные проблемы страны решаются сетью местных выборных органов, единственной функцией которых является забота обо всем, что связано с водой, от наводнений до сточных вод. Первый из этих местных "водных советов" был основан в городе Лейден в 1255 году – еще тогда страна осознала необходимость надежного управления водными ресурсами.

"Это уникальная ситуация", - сказал Аертс. "Помимо национального правительства, провинций и городов, у вас есть четвертый уровень, водные советы, которые полностью сосредоточены на управлении водными ресурсами".

Советы имеют возможность независимо взимать налоги, поэтому они не зависят от взлетов и падений национальной казны.

"Вода используется в туристическом секторе, в промышленности, в строительстве", - сказал Аэртс. "И вы видите, что в разных странах политика правительств действительно секторальная".

Веб-сайт агентства по управлению водными ресурсами просто и ясно резюмирует, что оно пытается сделать. "Дождь усиливается, уровень воды в море поднимается, и реки должны нести все больше воды", - говорится в нем. "Защита от наводнения есть и остается жизненно-важной".

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