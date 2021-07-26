Между молотом и наковальней: как действовать Украине в условиях конфликта Китая и США

В Китайской Народной Республике (КНР) ввели санкции против США, назвав это зеркальными мерами в ответ на санкции американской стороны против чиновников в Гонконге. Как видоизменилось (и видоизменилось ли) американо-китайское противостояние при президентстве Байдена? Что делать Украине, которая оказывается между молотом и наковальней? Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

"Американо-китайское противостояние во времена администрации Байдена является продолжение предыдущей политики Трампа. С тем лишь исключением, что публичной риторики со стороны первых лиц США стало меньше. А, соответственно, градус противостояния стал ниже, чем при Трампе. Но Китай и дальше рассматривается США как главный геополитический конкурент. И Вашингтон на данном этапе пытается сформировать мировую антикитайскую коалицию. Главным элементом которой является Евросоюз в целом и Германия в частности", – поясняет Игорь Соловей.

По его словам, Украине в этой конструкции следует действовать осторожно и выверено, чтобы не поссориться со стратегическим партнерами. Но и не поступиться национальным интересами.

"Очевидно, что в Украине никто не собирается снова строить коммунизм, даже по китайскому образцу. Поэтому политическое сотрудничество с Китаем маловероятно, – размышляет Игорь Соловей. – Но отказываться от китайских инвестиций и технологий – в высшей мере неразумно. Как и не отказываются от них сами страны ЕС, США и другие государства. Украинцам будет всё равно, на чьи инвестиции построят, например, новую окружную дорогу вокруг Киева, Подольско-Воскресенский мост либо новую ветку метро. Главное, чтобы это было построено, причем быстро и качественно".

А чтобы Киев не обвиняли в ангажированности, привлекать иностранные инвестиции следует прозрачно, на открытых конкурсах, с привлечением как американских или европейских, так и китайских компаний. Тогда и будет видны, где слова, а где дела, резюмирует Игорь Соловей.

Ранее "Телеграф" писал, что в условиях экономической гонки власти Китая встали перед выбором - экономический рост или контроль над экономикой.

Отметим, что несколько недель назад сразу несколько представителей украинской власти сделали резонансные заявления о возможном развороте в сторону Китая, если Запад не будет в нужной мере поддерживать Украину. По мнению экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрея Сенченко, подобные маневры несут некоторые риски для Украины.

Все эти заявления звучали на фоне договоренностей между США и Германией по поводу завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". После запуска этого проекта Украина существенно потеряет позиции на рынке транзита российского газа в Европу.