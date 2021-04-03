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США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера

США боятся обидеть Россию? Полковник резко высказался о заявлении ООН по ЧВК Вагнера
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф

Эксперты Организации объединенных наций (ООН) выразили обеспокоенность из-за сообщения о преступлениях со стороны российских наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов высказал "Телеграфу" мнение, что без США тут не обошлось.

"Контекст всех заявлений ООН задают США. Особенно, если это касается РФ. Причем все прекрасно понимают, что ЧВК Вагнера – российская структура, работающая по указаниям Кремля. Но почему-то осуждают не РФ как государство, а саму ЧВК. Это выглядит как попытка США "укусить" Россию, не обидев ее, – отмечает Олег Жданов. – В этакой косвенной форме. Что странно после того, как Байден признал Путина убийцей. Могли бы действовать посмелее".

Эксперт не исключает, что США при Байдене будут использовать любой повод, чтобы показать, что Россия – не правовое государство. Но в случае с ЧВК Вагнера, по его мнению, это то же самое, что рассказывать насильнику о не совсем моральном поведении в то самое время, когда он насилует жертву.

"О каких нарушениях прав человека и международного гуманитарного права можно говорить с военными преступниками, которыми являются представители этой ЧВК? Таких, как они, даже не берут в плен, уничтожая на месте. А если всё же пленили, то они подлежат суду военного трибунала", – подчеркивает Олег Жданов.

Ранее мы сообщали, что фильм-расследование о срыве в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который должен был выйти 15 марта, перенесли. По некоторым данным, во время досъемок командой Bellingcat будет записана позиция Офиса президента Украины.

Своим мнением о том, что сулит украинской власти это расследование Bellingcat, с "Телеграфом" поделилась аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, ООН, РФ, ЧВК Вагнера, Олег Жданов.
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