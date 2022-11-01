Не хватает живой силы в Украине: россияне выводят своих наемников из Африки

Наемники также пытаются сформировать авиационную группу

Серьезные потери оккупантов в Украине заставили российское командование искать дополнительные резервы, в том числе привлекая свои ЧВК, которые находятся за рубежом.

Как сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, несмотря на то, что россия уже понесла значительные имиджевые и политические потери на международной арене, руководство решило вывести контингент ЧВК из Республики Мали.

Российские наемники в Мали поддерживают военную хунту, которая в мае 2021 года совершила переворот в этой африканской стране.

Вместе с тем сообщается, что наемники пытаются сформировать авиационную составляющую, которую они будут применять в Украине.

Впрочем, в Генштабе сообщают, что эффективность и обучение летчиков вертолетов Ми-8 не позволят им оказать какое-либо влияние на войну в Украине. Кроме того, проблем добавляет и то, что они получают меньшие выплаты, если сравнивать их с Сирией.

Как сообщалось ранее, оккупанты теряют не только много личного состава, но и боевой техники. Так разведка Британии недавно сообщила, что за все время войны россия потеряла более четверти своих новейших ударных вертолетов Ка-52. При этом они уничтожаются не только в небе Украины, но и прямо на базах в глубоких тылах.

Например, накануне диверсанты смогли взорвать два Ка-52 и повредить еще два на военной базе во Псковской области.