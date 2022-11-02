Жертвы наемников впервые пошли в суд: в Великобритании подан иск против "вагнеровцев"

У ЧВК могут конфисковать активы, связанные с Великобританией

Российские наемники из ЧВК "Вагнер" известны своей жестокостью и участием в войнах по всему миру. В Украине их задействовало российское командование наряду с регулярными военными частями. Но они могут столкнуться с проблемами — в Великобритании подали иск против них. Юристы утверждают, что это первый случай, когда на наемников в суд подали их жертвы.

Как сообщает британское издание inews, "вагнеровцам" инкриминируют терроризм, казни, пытки, политические убийства и использование изнасилований в качестве оружия войны. От имени жертв, бежавших от войны в Украине подала британская юрфирма McCue Jury and Partners. В ней считают, что активы ЧВК "Вагнер" могут быть использованы для миллиардов долларов в качестве репараций жертвам наемников.

Дело будет рассматриваться в Высоком суде Лондона. Юристы пообещали предоставить доказательства того, что ЧВК "Вагнер" "участвовали в незаконном сговоре с целью использования терроризма для содействия их незаконному вторжению в Украину". Предполагаемому главе "вагнеровцев" Евгению Пригожину было направлено письмо до иска.

"С помощью международных юристов и сайта расследований с открытым исходным кодом Bellingcat, кампания по борьбе за права гражданского общества будет направлена против "санкционированных и несанкционированных активов любой структуры военной машины Путина" в попытке выплатить компенсацию украинским жертвам группы Вагнера", — отмечается в материале.

Расследование деятельности "вагнеровцев" в Украине центральный, но не единственный аспект — будут изучены также факты деятельности в других странах, включая Центральноафриканскую Республику, Ливию, Мозамбик, Сирию, Судан и Венесуэлу. Как ранее писал "Телеграф", в августе ООН непрямо обвинила ЧВК "Вагнер" в убийстве скотоводов в Мали. Вероятно, именно этих наемников выводят из Африки, чтобы бросить в Украину. В сфере интересов ЧВК не только зверства, но и политика — Пригожин много и часто критикует российских генералов за проигрыши армии рф, тем образом укрепляя свою позицию.