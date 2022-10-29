россии предрекли гражданскую войну: Пионтковский рассказал, что станет последней каплей

Путинский режим вряд ли может пережить дальнейшее освобождение Херсона, ведь внутриполитические конфликты в рф лишь усилятся

Вероятное освобождение Херсона украинскими Вооруженными силами будет иметь для россии огромное значение не столько в военном смысле, сколько в политико-психологическом, ведь резко обострит внутриполитическую борьбу. Более того, может привести к гражданской войне в рф, после которой путинский режим развалится.

Такое мнение в своем интервью для издания "НВ" озвучил публицист Андрей Пионтковский, отметив, что пока ВСУ не спеша, однако уверенно одерживают победы, выбивая оккупантов с украинских территорий, в так называемом "путинском бункере" происходит существенное обострение внутриполитической борьбы.

По его словам, такие владельцы частных армий как лидер Чечни рамзан кадыров, а также российский бизнесмен еврейского происхождения евгений пригожин, являющийся руководителем частной военной компании "Вагнер", совместно обрушились с рядом обвинений в сторону генерал-полковника александра лапина, который является командующим войсками Центрального военного округа вс рф. И по мнению эксперта, они точно не случайны, ведь имеют значительную поддержку кремлевского диктатора путина.

"Для путина самый страшный вопрос сейчас на фоне поражения российской армии — "кто виноват?". И всегда — и в фашистской Германии, и в сталинском СССР в первые два года войны — есть только два ответа на этот вопрос — фюрер виноват или генералы виноваты. Так вот для фюрера очень важна дискредитация генералов. Она выводит его из-под удара ответственности за поражение", — объяснил Пионтковский.

Он также напомнил, что уже много раз говорил о том, какое огромное значение будет иметь дальнейшее освобождение Херсона от оккупационной армии россии, ведь российская политико-психологическая составляющая резко обострит эту борьбу. В дальнейшем, отмечает публицист, противостояние может перерасти в гражданскую войну.

" …когда борются люди, вооруженные оружием, это уже, извините, гражданская война. Все происходит по лозунгу Ленина — превратим империалистическую войну в гражданскую", — добавил он.

Также Пионтковский подчеркнул, что, учитывая вышеизложенное, украинская сторона должна всячески приветствовать такого рода конфликты между разными вооруженными отрядами российских преступников, а также обострять это противостояние дальнейшими военными успехами на фронте.

"И еще раз эта новость о дискредитации лапина убеждает нас в том, что "падение" Херсона путинский режим не переживет", — подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению публициста Пионтковского, совбезе россии хочет устранить владимира путина с должности лидера страны, после чего публично признать поражение так называемой "военной спецоперации" в Украине.