Путина хотят отстранить от власти: Пионтковский заметил явный признак

Руководить страной после Путина будет коллективный орган, ведь никто не хочет признавать поражение в войне

Верхушка российских властей уже давно поняла, что армия РФ стратегически проиграла войну против Украины. Именно поэтому в самых высоких кругах Кремля готовят план, как отстранить от власти президента Владимира Путина, а затем признать поражение в так называемой "спецоперации".

Такими данными в комментарии "Радио Свобода" поделился российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский. По его словам, очень скоро россияне услышат о болезни своего президента, из-за которой он якобы не сможет выполнять свои обязанности.

"В последние дни я получаю такую информацию из разных источников… есть данные: будет объявлено, что Путин заболел, его обязанности будет временно выполнять Совет безопасности коллективный. Мне кажется очень убедительным именно такой вариант. Окружение Путина, собственно, тот коллективный орган меченосцев, понял, что война проиграна стратегически, присутствие Путина у власти только усугубляет ситуацию… и от него надо избавляться. И это делается как бы осторожно. Население надо подготовить к признанию поражения", — отметил Пионтковский.

При этом политолог добавил, что после Путина никто не спешит перенимать власть в РФ в свои руки, ведь преемнику точно придется говорить о проигрыше в войне против Украины.

"Мне показалось убедительным то, что речь идет о коллективном органе (который будет руководить РФ после Путина — ред.). Никто не решается в этот момент стать… никому не хочется стать преемником, на судьбе которого будет признание о поражении в войне. Этот вариант мне кажется очень логичным и возможным", — резюмировал он.

Напомним, что сам Владимир Путин давно боится спецоперации по своему устранению. Учитывая это, и распространяются слухи относительно его заболеваний, мол, зачем его устранять, если его и так скоро не станет, а от устранения ничего не изменится. Об этом рассказал публицист Игорь Эйдман.

Ранее "Телеграф" сообщал, что даже российские террористы прогнозируют Путину смерть от рук революционеров, которые восстанут после проигрыша РФ в войне.