Путіна хочуть усунути від влади: Піонтковський помітив явну ознаку

Керувати країною після Путіна буде колективний орган, адже ніхто не хоче визнавати поразку у війні

Верхівка російської влади вже давно зрозуміла, що армія РФ стратегічно програла війну проти України. Саме тому у найвищих колах Кремля готують план, як усунути від влади президента Володимира Путіна, а потім визнати поразку у так званій "спецоперації".

Такими даними у коментарі "Радіо Свобода" поділився російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський. За його словами, дуже скоро росіяни почують про хворобу свого президента, через яку нібито він не зможе виконувати своїх обов'язків.

"Останніми днями я отримую таку інформацію з різних джерел… є дані: буде оголошено, що Путін захворів, його обов'язки тимчасово виконуватиме Рада безпеки колективна. Мені здається дуже переконливим саме такий варіант. Оточення Путіна, власне, той колективний орган мечоносців, зрозумів, що війну програно стратегічно, присутність Путіна при владі лише посилює ситуацію… і його треба позбавлятися. І це робиться ніби обережно. Населення треба підготувати до визнання поразки. І "захворів" і "тимчасово виконує обов'язки" – це перший крок у цьому напрямі", — зазначив Піонтковський.

При цьому політолог додав, що після Путіна ніхто не поспішає переймати владу у РФ у свої руки, адже наступнику точно доведеться говорити про програш у війні проти України.

"Мені здалося переконливим те, що йдеться про колективний орган (який керуватиме РФ після Путіна — ред.). Ніхто не наважується у цей момент стати… нікому не хочеться стати наступником, на долі якого буде зізнання про поразку у війні. Цей варіант мені видається дуже логічним і можливим", — резюмував він.

Нагадаємо, що сам Володимир Путін давно боїться спецоперації стосовно свого усунення. З огляду на це й поширюються чутки стосовно його захворювань, мовляв, навіщо його усувати, якщо його й так скоро не стане, а від усунення нічого не зміниться. Про це розповів публіцист Ігор Ейдман.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що навіть російські терористи прогнозують Путіну смерть від рук революціонерів, які повстануть після програшу РФ у війні.