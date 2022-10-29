росії передбачили громадянську війну: Піонтковський розповів, що стане останньою краплею

Путінський режим навряд чи може пережити подальше звільнення Херсона, адже внутрішньополітичні конфлікти у рф лише посиляться

Ймовірне звільнення Херсона українськими Збройними силами матиме для росії величезне значення не так у військовому сенсі, як у політико-психологічному, адже різко загострить внутрішньополітичну боротьбу. Ба більше, може призвести до громадянської війни у рф, після якої путінський режим розвалиться.

Таку думку у своєму інтерв'ю для видання "НВ" озвучив публіцист Андрій Піонтковський, відзначивши, що поки ЗСУ неспішно, проте впевнено здобувають перемоги, вибиваючи окупантів з українських територій, у так званому "путінському бункері" відбувається суттєве загострення внутрішньополітичної боротьби.

За його словами, такі власники приватних армій як лідер Чечні рамзан кадиров, а також російський бізнесмен єврейського походження євген пригожин, який є керівником приватної військової компанії "вагнер" спільно обрушилися із низкою звинувачень у сторону генерал-полковника олександра лапіна, який є командувачем військ Центрального військового округу зс рф. І на думку експерта, вони точно не є випадковими, адже вони мають значну підтримку кремлівського диктатора путіна.

"Для путіна найстрашніше питання зараз на тлі поразки російської армії — "хто винен?". І завжди — і у фашистській Німеччині, і в сталінському СРСР у перші два роки війни — є лише дві відповіді на це питання — фюрер винен чи генерали винні. Так от для фюрера дуже важлива дискредитація генералів. Вона виводить його з-під удару відповідальності за поразку", — пояснив Піонтковський.

Він також нагадав, що вже багато разів говорив про те, яке величезне значення матиме подальше звільнення Херсона від окупаційної армії рф, адже російська політико-психологічна складова різко загострить цю боротьбу. В подальшому, відзначає публіцист, протистояння може перерости у громадянську війну.

"… коли борються люди, озброєні зброєю, це вже, вибачте, громадянська війна. Все відбувається за гаслом Леніна — перетворимо імперіалістичну війну на громадянську", — додав він.

Також Піонтковський наголосив, що, з огляду на вищевикладене, українська сторона повинна всіляко вітати такого роду конфлікти між різними збройними загонами російських злочинців, а також загострювати це протистояння подальшими військовими успіхами на фронті.

"І ще раз ця новина про дискредитацію лапіна переконує нас у тому, що "падіння" Херсона путінський режим не переживе", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку публіциста Піонтковського радбез росії хоче усунути володимира путіна з посади лідера країни, після чого публічно визнати поразку так званої "військової спецоперації" в Україні.