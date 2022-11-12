Україна готується до нового наступу: командир розповів, чого чекати від ЗСУ найближчим часом

Київ готується кинути потужний виклик москві на полі бою

Україна чітко дає зрозуміти, що, попри важкість та несприятливі погодні умови, вона не планує зупинятися та продовжуватиме свій потужний контрнаступ. Що стосується будь-яких розмов про затишшя, то вони не відповідають дійсності.

Як пише видання The New York Times, відповідну інформацію озвучив командир протитанкового підрозділу, який обороняє бойове місто Бахмут Андрій Міхейченко. За його словами, з кожним днем, з кожною української перемогою виникає все більша кількість натяків від військ на місцях і близьких до них добровольців, що Збройні українські сили готуються до нового сухопутного наступу на південь через Запорізьку область у бік Мелітополя, таким чином кидаючи виклик росії, котра утримує всю південну територію.

"Думаю, будуть контратаки і на інших напрямках, щоб противник не встиг перекинути резерви та заблокувати удари", — розповів він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава Пентагону Ллойд Остін переконаний, що ЗСУ під силу деокупувати всі території Херсонської області. Міністр оборони США дав дуже оптимістичний прогноз щодо подальшого контрнаступу.

Також нагадаємо, чому наступ ЗСУ на Луганщині призупинився.