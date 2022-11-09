Просування ЗСУ можливе на одному напрямку: Жданов дав прогноз на листопад

Контрнаступ ЗСУ може статися лише після того, як Україна отримає необхідне озброєння

У повномасштабній війні, яку росія розв’язала проти України, помічено спад бойової активності в листопаді. У найближчі кілька тижнів триватиме позиційна війна. Однак ВСУ має шанс просунутися на одному з напрямків.

Військовий експерт Олег Жданов у відео на своєму YouTube-каналі зробив прогноз щодо війни в Україні на найближчий місяць. За його словами, практично на всіх напрямках фронту продовжуватиметься позиційна війна.

"Десь ми потихеньку просуваємось, наприклад, на Херсонському напрямку. Наскільки ми можемо просунутися, сказати важко. Однак ми намагаємось тиснути на російські війська, видавлювати їх із правого берега Дніпра", — зазначив Жданов.

Щодо Харківського напряму, там українські військові переходять до оборони. Все впирається в резерви техніки та озброєння.

"На Донецькому напрямку у нас йде жорстка оборона, ні про який рух уперед найближчим часом не йдеться", — додав військовий експерт.

Олег Жданов підкреслив, що говорити про перехід у контрнаступ можна буде лише тоді, коли наші військові матимуть необхідну кількість техніки для формування резерву. Поки що цього немає, спостерігається спад бойової активності.

Нагадаємо, що український генерал зробив прогноз щодо звільнення Херсона українськими військовими. Бої за місто будуть дуже складними.