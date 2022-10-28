Контрнаступ на Луганщині сповільнився: Гайдай назвав три вагомі причини

Наразі у деокупованих населених пунктах продовжують розміновувати території та проводити стабілізаційні заходи

Масштабний контрнаступ Збройних українських сил сповільнився на Луганському напрямку. Проте, попри несприятливі погодні умови та інші складнощі, що виникають на дорозі захисників, вони все одно впевнено просуваються вперед.

Як розповів глава Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, просування українських військ в області "не йде широкими темпами з трьох причин, однією з яких є відсутність ефекту несподіванки, як те було, до прикладу, на Харківському напрямку.

Карта боїв з окупантами - Луганський напрямок

Крім того, за словами очільника області, наступу українських Збройних сил заважає несприятлива погода, а також наявність часу підготовки у російських загарбників.

Гайдай також додав, що наразі цивільна влада не має можливості зайти на території вже звільнених українцями населених пунктів і причиною тому є нестабільна безпекова ситуація. Мова йде про такі деокуповані села, як Невське, Кармазинівка та М'ясожарівка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Збройним силам України вдалося звільнити ще кілька окупованих населених пунктів на Донбасі. До списку деокупованих тепер увійшли три села на Луганщині та одне на Донеччині.