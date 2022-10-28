Окупанти готуються до оборони Херсона: свіжі карти воєнних дій в Україні

Обстріли росіян тривають, але наступ українських військ не сильно стримують

Президент російської федерації володимир путін продовжив заперечувати суверенітет України, так що цілком зрозуміло, що серйозні переговори наразі неможливі. Багато заяв у цьому коментарі підкреслюють неприйняття диктатором ідеї про існування будь-якої незалежної української національної ідентичності. Тож зараз ЗСУ продовжують наступ у південних і східних областях, тим часом як російська армія готується обороняти великі міста.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни певні російські джерела стверджують, що українські війська вели контрнаступальні дії на північному сході Харківської області та на лінії Кремінна-Лисичанськ. До того ж українські сили проводили обмежені наземні штурми в Херсонській області, а російські війська продовжують вести обстріли Донецької області.

Армія окупантів продовжує активну підготовку до оборони на східному березі Дніпра в Херсонській області. Для цього вони також намагаються залучити іноземних громадян росії, які там працюють. Також група Вагнера, ймовірно, продовжує розвивати свої можливості для ведення повітряної війни та розміщує більш складну техніку порівняно зі звичайними російськими військовими.

Карта боїв в Україні

Схід України

Українські війська продовжували контрнаступальні операції вздовж лінії Кремінна-Лисичанськ на Донеччині. Можливо, що також йдуть бої навколо Білогорівки, вказуючи, що українські наступальні операції тривають і на південь від Кремінної. Російський бойовий резерв у цьому районі стурбований майбутнім українським штурмом на місто з кількох сторін.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході

У Донецькій області російські загарбники продовжують обстріли. Хоча при цьому українські війська змогли відбити штурми Бахмута на північний схід від міста в районі Соледару (13 км на північний схід від Бахмута) та на південь від міста в районі Іванграда (4 км на південь від Бахмут) і Майорськ. Росіяни намагаючтсь втрятуватися своє положення, ведуть звичайний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення на Донеччині.

Карта боїв на сході України

Південь України

Російські війська проводять оборонні операції вздовж східного берега річки Дніпро в очікуванні наступу українських військ. На тлі цього загарбники укріплюють позиції на східному березі Дніпра та ведуть активну повітряну розвідку. При цьому Збройні сили Україні утримують свої позиції та активно погрожують російським військам артилерійським вогнем, що змушує тих вести активну оборону.

Є ймовірність того, що українські війська здійснили обмежені наземні атаки в Херсонській області. Вони також стягують резерви в район Давидів Брід на заході Херсонської області та вздовж поточної лінії фронту на північ від району Берислав-Нова Каховка. ЗСУ проводять кампанію блокування районів концентрації росіян та військових активів на Херсонщині.

Карта бойових дій на Херсонщині

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росія атакувала Київську область дронами-камікадзе. До того ж удари здійснювалися по Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Велика кількість дронів була збита. Однак після у центральних областях України виникли проблеми зі світлом, мешканців попередили про тривалі відкючення електроенергії.