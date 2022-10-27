Киян та мешканців чотирьох областей "порадували": відключень світла буде більше, графіки вже неактуальні

Спеціальні служби вже працюють над відновленням роботи об’єктів

Внаслідок російських атак у Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися величина необхідного обмеження електроенергі залежно від поточної ситуації в енергосистемі. Відключення світла тепер можуть тривати більше 4 годин.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі. За його словами, вночі ударами ворога було пошкоджено обладнання в центральних областях. Наразі ОП працює разом з представниками ОВА, міста Києва, Укренерго, Міненерго та ДТЕК над вирішенням питання.

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені вводити жорсткіші обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії в Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях буде регулюватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі", — йдеться в повідомленні Тимошенка.

Повідомлення про відключення

В енергетичній компанії YASNO, зокрема, повідомили, як складається ситуація в столиці України. Як зазначається, сталося різке погіршення ситуації з енергопостачанням, так як руйнування дуже серйозні.

"Дефіцит електроенергії в Києві може складати 30%. Для вашого розуміння. Зазвичай Київ споживає 1 000-1 200 МВт. Наразі орієнтовна наявна потужність складає 600-800 МВт. Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла. Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. На жаль, відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі неактуальні", — повідомили в енергетичній компанії.

Повідомлення компанії у Фейсбук

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти в черговий раз обстріляли об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні — області, які постраждали найсильніше.