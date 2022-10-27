Киевлян и жителей четырех областей "порадовали": отключений света будет больше, графики уже неактуальны

В результате российских атак в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться величина необходимого ограничения электроэнергии в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Отключение света теперь может занять более 4 часов.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале. По его словам, ночью ударами врага повреждено оборудование в центральных областях.

"Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения. Величина необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме", — говорится в сообщении Тимошенко.

Сообщение об отключениях

В энергетической компании YASNO, в частности, сообщили, как складывается ситуация в столице Украины. Как отмечается, произошло резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением, так как разрушения очень серьезны.

"Дефицит электроэнергии в Киеве может составлять 30%. Для вашего понимания. Обычно Киев потребляет 1 000-1 200 МВт. Сейчас ориентировочная имеющаяся мощность составляет 600-800 МВт. То есть почти пол Киева может остаться без света. Чтобы не допустить полного обесточивания, операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. К сожалению, отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока неактуальны", — сообщили в энергетической компании.

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