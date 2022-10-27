Совершено более шести атак: подробности последствий ночных ударов дронов по Киевщине

В правоохранительных органах отметили также об успешных сбиваниях

В ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали сразу несколько украинских областей дронами-камикадзе Shahed-136. В частности, некоторые удары пришлись по территории Киевской области.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram-канале. По его словам, всего в течение ночи страна-агрессор нанесла более шести ударов "шахидам" по региону.

"На место происшествия оперативно выехали работники полиции. В настоящее время спасатели, ликвидирующие пожар, правоохранители же фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — проинформировал начальник полиции.

Он также отметил, что в других районах области успешно отработали Силы противовоздушной обороны, уничтожившие несколько российских дронов. Кроме того, Небитов в очередной раз напомнил о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Он опубликовал несколько фотографий обломков дронов.

Обломки "шахида"

Еще одна часть сбитого объекта

Как сообщал "Телеграф" ранее, над Киевом сбили несколько вражеских ракет – это может быть результатом работы новых систем ПВО.