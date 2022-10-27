Совершено более шести атак: подробности последствий ночных ударов дронов по Киевщине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3565
В правоохранительных органах отметили также об успешных сбиваниях
В ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали сразу несколько украинских областей дронами-камикадзе Shahed-136. В частности, некоторые удары пришлись по территории Киевской области.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram-канале. По его словам, всего в течение ночи страна-агрессор нанесла более шести ударов "шахидам" по региону.
"На место происшествия оперативно выехали работники полиции. В настоящее время спасатели, ликвидирующие пожар, правоохранители же фиксируют последствия удара и обеспечивают охрану правопорядка в одном из районов. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", — проинформировал начальник полиции.
Он также отметил, что в других районах области успешно отработали Силы противовоздушной обороны, уничтожившие несколько российских дронов. Кроме того, Небитов в очередной раз напомнил о важности соблюдения правил безопасности во время воздушных тревог. Он опубликовал несколько фотографий обломков дронов.
Как сообщал "Телеграф" ранее, над Киевом сбили несколько вражеских ракет – это может быть результатом работы новых систем ПВО.