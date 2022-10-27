Атака на Украину и Израиль, позитивный прогноз для ВСУ: 5 новостей, которые вы могли проспать
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Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас
Поздно вечером 26 октября россияне нанесли серьезный удар по Украине, однако ночь показалась спокойной.
"Телеграф" собрал главные новости, которые вы могли пропустить с вечера.
Масштабная атака
Во время масштабной вечерней атаки над Одесской, Николаевской и Винницкой областями сбили 19 дронов-камикадзе Shahed-136; под удар попали Киевская и Запорожская области, а над Днепропетровщиной была сбита ракета.
Россияне атаковали Израиль
Группа российских хакеров попыталась взломать сайт Кнессета — это была месть за помощь Израилю Украине. К счастью, системы контроля Кнессета обнаружили атаку и устранили ее через несколько минут.
Позитивный прогноз для ВСУ
Бойцы Вооруженных сил Украины могут отбросить россиян на территории, оккупированные до 24 февраля, в течение двух месяцев, и освободить Крым к лету следующего года, считает экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.
Польша продолжит помогать Украине
Польша хочет помочь Украине в послевоенном восстановлении аэропортов, а также готова расширять железнодорожное сообщение между двумя странами, рассказал заместитель министров фондов и региональной политики Польши Марцин Горала.
Сколько россия потратила оружия в Украине
Российская армия за время войны в Украине потеряла столько техники, сколько не было и не будет на вооружении большинства стран мира — об этом в вечерней сводке заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и прочей — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут вооружены. Восстановить эти потери России не получится", — подчеркнул президент.
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