Атака на Украину и Израиль, позитивный прогноз для ВСУ: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Поздно вечером 26 октября россияне нанесли серьезный удар по Украине, однако ночь показалась спокойной.

"Телеграф" собрал главные новости, которые вы могли пропустить с вечера.

Масштабная атака

Во время масштабной вечерней атаки над Одесской, Николаевской и Винницкой областями сбили 19 дронов-камикадзе Shahed-136; под удар попали Киевская и Запорожская области, а над Днепропетровщиной была сбита ракета.

Россияне атаковали Израиль

Группа российских хакеров попыталась взломать сайт Кнессета — это была месть за помощь Израилю Украине. К счастью, системы контроля Кнессета обнаружили атаку и устранили ее через несколько минут.

Позитивный прогноз для ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины могут отбросить россиян на территории, оккупированные до 24 февраля, в течение двух месяцев, и освободить Крым к лету следующего года, считает экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Польша продолжит помогать Украине

Польша хочет помочь Украине в послевоенном восстановлении аэропортов, а также готова расширять железнодорожное сообщение между двумя странами, рассказал заместитель министров фондов и региональной политики Польши Марцин Горала.

Сколько россия потратила оружия в Украине

Российская армия за время войны в Украине потеряла столько техники, сколько не было и не будет на вооружении большинства стран мира — об этом в вечерней сводке заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и прочей — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут вооружены. Восстановить эти потери России не получится", — подчеркнул президент.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 246: жестокие бои на Донбассе, обстрелы городов Украины ракетами и дронами продолжаются.