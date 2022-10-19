Над Киевом сбили несколько ракет, гремели взрывы: что известно на данный момент

Россияне опять попытались обстрелять Киев ракетами

Несмотря на то, что у россии становится меньше ракет, она не прекращает обстреливать ими города Украины. Так, в среду, 19 октября, по Киеву была совершена ракетная атака, которую отбила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", — сообщил Кличко в 14:57 среды.

После этого некоторые местные телеграм-каналы со ссылкой на читателей сообщили, что обломок одной из ракет упал посреди двора в столице и опубликовали фотографии упавшего объекта.

Обломки упали во дворе дома в Киеве

Официального подтверждения данной информации на момент публикации новости нет.

При этом журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что обломки, опубликованные на фото, являются разгонным блоком от немецкой ПВО Iris-T, которые не так давно немецкое правительство передало Украине.

"Разгонный блок от германской ПВО Iris-T. Это значит, что новейшая система от союзников уже поработала в Украине", — написал он.

Вместе с тем, ряд СМИ пишут, что над Киевской областью были сбиты пять из пяти ракет и публикуют фото взрывов в небе. Также появляются публикации фото характерных клубов дыма в небе, остающихся после взрыва.

Фото взрывов в небе

Работа ПВО на Киевщине

При этом атака на столицу Украины не прекращается. Спустя 20 минут киевляне, в частности, жители Оболони, слышали еще взрывы, которые так являются, предположительно, работой ПВО.

Также спустя еще немногим более 15 минут в Киеве вновь были слышны взрывы.

При этом информации о "прилетах" нет, а значит все эти звуки — результат успешной работы ПВО.

Тем временем, в некоторых районах Киева, в частности на левом берегу, на Позняках, пропало электричество.

ДТЭК сообщает: "В настоящее время есть аварийные отключения в Дарницком районе города Киева (в т.ч. жилмассив Позняки). Энергетики делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы. Спасибо за понимание!".

В 16:20 воздушная тревога в Киеве была отменена.

Также сообщается, что атаке подвергся не только Киев. Так, сообщается о взрывах в Ивано-Франковской области, что опосредованно подтвердила глава местной областной военной администрации Светлана Онищук.

Помимо этого в Винницкой области вражеская атака достигла цели и есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, о чем сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", — написал он в своем телеграм-канале.

Как сообщалось, это уже не первые атаки рф по Украине 19 октября. Так, ночью мощно прилетело по Кривому Рогу, а также Запорожскую область.