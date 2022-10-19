Над Киевом сбили несколько ракет, гремели взрывы: что известно на данный момент
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Россияне опять попытались обстрелять Киев ракетами
Несмотря на то, что у россии становится меньше ракет, она не прекращает обстреливать ими города Украины. Так, в среду, 19 октября, по Киеву была совершена ракетная атака, которую отбила украинская противовоздушная оборона.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", — сообщил Кличко в 14:57 среды.
После этого некоторые местные телеграм-каналы со ссылкой на читателей сообщили, что обломок одной из ракет упал посреди двора в столице и опубликовали фотографии упавшего объекта.
Официального подтверждения данной информации на момент публикации новости нет.
При этом журналист Андрей Цаплиенко отмечает, что обломки, опубликованные на фото, являются разгонным блоком от немецкой ПВО Iris-T, которые не так давно немецкое правительство передало Украине.
"Разгонный блок от германской ПВО Iris-T. Это значит, что новейшая система от союзников уже поработала в Украине", — написал он.
Вместе с тем, ряд СМИ пишут, что над Киевской областью были сбиты пять из пяти ракет и публикуют фото взрывов в небе. Также появляются публикации фото характерных клубов дыма в небе, остающихся после взрыва.
При этом атака на столицу Украины не прекращается. Спустя 20 минут киевляне, в частности, жители Оболони, слышали еще взрывы, которые так являются, предположительно, работой ПВО.
Также спустя еще немногим более 15 минут в Киеве вновь были слышны взрывы.
При этом информации о "прилетах" нет, а значит все эти звуки — результат успешной работы ПВО.
Тем временем, в некоторых районах Киева, в частности на левом берегу, на Позняках, пропало электричество.
ДТЭК сообщает: "В настоящее время есть аварийные отключения в Дарницком районе города Киева (в т.ч. жилмассив Позняки). Энергетики делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы. Спасибо за понимание!".
В 16:20 воздушная тревога в Киеве была отменена.
Также сообщается, что атаке подвергся не только Киев. Так, сообщается о взрывах в Ивано-Франковской области, что опосредованно подтвердила глава местной областной военной администрации Светлана Онищук.
Помимо этого в Винницкой области вражеская атака достигла цели и есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, о чем сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", — написал он в своем телеграм-канале.
Как сообщалось, это уже не первые атаки рф по Украине 19 октября. Так, ночью мощно прилетело по Кривому Рогу, а также Запорожскую область.