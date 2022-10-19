Хорошие новости из Херсона, ночной обстрел и возвращения COVID-19: 5 новостей, которые вы могли проспать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1541
Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас
Утром среды, 19 октября, снова не обошлось без российских обстрелов, однако есть и утешительные новости с фронтов.
"Телеграф" собрал самое главное за вечер и ночь.
Ночные обстрелы
Ночью мощно прилетело по Кривому Рогу, было попадание и разрушение объекта критической инфраструктуры, в районе многие населенные пункты остались без электричества.
Что там Херсон?
Некоторые эксперты утверждали, что ВСУ могут вернуть Херсон уже на этой неделе. И интересные новости поступают от оккупантов, — подготовку наступления подтверждают местные коллаборанты, говорят, что "битва за Херсон начнется уже в ближайшее время".
Российский генерал Сергей Суровикин тоже уже заявлял, что ситуация у Херсона непростая и возможно принятие "непростых мер".
Более того, они уже готовят перемещение гражданского населения на левый берег Днепра.
Помощь Германии
Немецкий комплекс противовоздушной обороны IRIS-T уже в Украине и хорошо себя показал, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, в течение последней недели Германия передала Украине дополнительные пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2, а также зимнюю военную форму и оборудование, говорится на сайте правительства Германии.
Коронавирус никуда не исчез
На прошлой неделе в Украине было зафиксировано почти 23 тысяч новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, 4797 больных были госпитализированы, а 203 человека умерли.
Обстановка на ЗАЕС
Запорожская АЭС трижды за 10 дней теряла последнюю действующую линию электроснабжения, после чего реактор охлаждали дизель-генераторы, однако связь восстановлена, — заявил гендиретор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 238: россия продолжает бить по городам Украины дронами и готовит эвакуацию из Херсона.