Близость ЗАЭС не пугает: россияне вновь ударили по Энергодару (фото последствий)

О жертвах пока ничего неизвестно, однако разведка продолжает искать данные

Уже не первый раз после захвата российскими солдатами Энергодар Запорожской области оказался без электроэнергии и воды. Все — из-за обстрелов россиян в ночь на 19 октября. Оккупанты сначала били по промышленной зоне, а затем начали крыть огнем непосредственно жилые массивы самого города.

Как отмечает мэр Энергодара Дмитрий Орлов, в населенном пункте повреждена одна из электрических подстанций, также известно о прилетах по зданию горисполкома. Помимо этого, вероятней всего, при обстреле пострадали и другие городские строения, хотя детальной информации об этом пока нет.

Не сообщается и о вероятных пострадавших среди мирного населения. Данные доразведываются. Орлов призвал всех, кто не смог выбраться из оккупированного Энергодара, находиться дома и придерживаться правила двух стен.

Так выглядит обстрелянное здание городского совета в Энергодаре

Напомним, что горожане остались без света и воды (по предварительной информации, лишь частично) уже во второй раз за последний месяц. Россияне продолжают свой террор, прикрываясь мирными гражданами и невзирая на близость Запорожской АЭС.

Отметим, что оккупанты объяснили прилеты в городе "обстрелами ВСУ". При этом, конечно же, утверждают, что огонь велся из американских HIMARS. По данным пропагандистов, повреждения получил мост при въезде в Энергодар и подстанция "Луч".

Последствия обстрелов в Энергодаре

К слову, отметим, что лишь накануне стало известно об очередном похищении сотрудников ЗАЭС. После того, как домой был возвращен директор станции, следующей целью россиян стали еще двое специалистов ядерного объекта.