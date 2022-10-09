Энергодар остался без света: местные власти бьют тревогу из-за нехватки пищи и воды

Оккупанты не слишком беспокоятся о проблемах местного населения

Оккупированный россиянами город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, которую систематически обстреливает вражеская армия, по состоянию на 9 октября остается без света и воды. При этом оккупанты продолжают выпускать по городу снаряды, препятствуя аварийно-восстановительным работам.

Как сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, местное население уже третьи сутки лишено возможности приготовить еду. По его словам, люди вынуждены жечь костры прямо у домов, чтобы обеспечить себя горячими блюдами.

Кроме того, в городе обостряется ситуация с питьевой водой. Оккупанты об этом не слишком переживают, ведь себя они обеспечили, но при этом они и не пропускают в Энергодар гуманитарные грузы с подконтрольных Украине территорий.

"Мы неоднократно пытались доставить в Энергодар гуманитарные грузы с пищевыми продуктами, средствами гигиены и т.д. Готовы организовать оперативную доставку и выдачу в Энергодаре питьевой воды, которая сейчас крайне необходима. Но уже долгое время все гуманитарные грузы с подконтрольных Украине территорий. Со своей стороны они эту проблему решить, очевидно, не могут. Информации об организации точек выдачи питьевой воды и горячего питания по микрорайонам города не поступало", — отметил городской голова Энергодара.

Напомним, что угрожающая ситуация и на самой Запорожской АЭС, которая в результате очередного обстрела россиян осталась без света. Оккупанты повредили последнюю линию, которая связывала станцию с энергосистемой Украины. В настоящее время атомный объект работает на дизельных генераторах, топлива для которых есть всего на 10 дней.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские власти решили "присвоить" Запорожскую АЭС — соответствующий документ подписал кровавый диктатор владимир путин. Однако его решение осудило МАГАТЭ.