Оккупанты похитили сотрудников Запорожской АЭС: что известно

Персонал станции регулярно страдал от допросов и издевательств со стороны россиян

Российские захватчики вновь нарушают любые правила ведения войны, занимаясь похищением мирных украинцев — на этот раз вновь в оккупированном Энергодаре. Не успело общество успокоиться из-за похищения директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, они без предупреждения забрали еще двух сотрудников станции. Речь о главе службы информтехнологий ЗАЭС Олеге Костюкове и замгендиректора Олеге Ошеке.

Об очередном военном преступлении оккупантов сообщили в пресс-службе "Энергоатома" 18 октября, передает "Телеграф". Похищение произошло днем ранее. Оба мужчины были задержаны российскими солдатами, после чего их увезли в неизвестном направлении.

Ни Костюков, ни Ошека не выходили на связь после того, как были похищены. Ни об их состоянии, ни о вероятном месте пребывания неизвестно ничего.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гроссии и всего мирового общества приложить все усилия и задействовать все возможные мероприятия для освобождения работников ЗАЭС из плена российских террористов", — отметили в "Энергоатоме".

Также в компании надеятся, что пленники россиян смогут после освобождения вернуться к выполнению своих обязанностей.

Напомним, что Игоря Мурашова, возглавляющего ЗАЭС, оккупанты вернули домой после нескольких дней плена. На его неправомерное задержание весьма резко отреагировал глава МАГАТЭ, призвав россиян соблюдать безопасность на ядерном объекте, обеспечивая нормальную возможность сотрудников выполнять свои обязанности.