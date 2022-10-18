Переход россии на иранские дроны – случай неординарный: Буданов объяснил прокол рф

"Шахиды" не могут заменить ракеты, но их в рф гораздо больше

Массированные обстрелы Украины, регулярно осуществляющие российские оккупанты по гражданским зданиям и объектам критической инфраструктуры, в последнее время производятся не только ракетами, но и преимущественно дронами-камикадзе иранского происхождения. Точно нельзя сказать, какой запас ракет для атаки россия до сих пор имеет, но он уже критического уровня, ведь на столь длительную войну они не рассчитывали. Именно поэтому беспилотные летательные аппараты стали для рф отличным вариантом.

Об этом рассказал руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. По его словам, количество ракет у россии упало уже ниже критического уровня. Он подразумевает уровень 30%.

"Вы должны понять, что сам факт перехода российской федерации на использование иностранных дронов – это уже сам по себе случай неординарный для россии, скажем так. Этому "способствовала" низкая точность российских ракет, а также малое их количество. Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже иссякают", — сообщил Буданов.

Именно для преодоления дефицита ракет россияне решили использовать иранские БПЛА. По своим характеристикам "шахиды" не могут заменить ракеты, хотя рф имеет беспилотников гораздо больше, а точность их попадания гораздо выше.

Именно ракет "Искандер" у россии осталось 13% от всего наличия ракет с 24 февраля. Таким образом они полностью игнорируют обороноспособность страны, ведь согласно концепции безопасности запрещено "опускаться" ниже 30%.

Кирилл Буданов, интервью

Как сообщал "Телеграф" ранее, Кирилл Буданов рассказал, когда может закончиться война в Украине. Кроме того, он отметил, какие процессы ждут украинцев после победы.