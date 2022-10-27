Здійснено понад шість атак: подробиці наслідків нічних ударів дронів по Київщині
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
В правоохоронних органах зазначили також про успішні збивання
У ніч проти 27 жовтня російські окупанти атакували одразу кілька українських областей дронами-камікадзе Shahed-136. Зокрема, деякі удари прийшлися по території Київської області.
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі. За його словами, усього протягом ночі країна-агресорка завдала понад шість ударів "шахідами" по регіону.
"На місце події оперативно виїхали працівники поліції. Нині рятувальники, ліквідують пожежу, правоохоронці ж фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному із районів. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", — проінформував начальник поліції.
Він також зазначив, що в інших районах області успішно відпрацювали Сили протиповітряної оборони, які знищили кілька російських дронів. Крім того, Нєбитов у черговий раз нагадав про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Він опублікував кілька фотографій уламків дронів.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, над Києвом збили кілька ворожих ракет — це може бути результатом роботи нових систем ППО.