Здійснено понад шість атак: подробиці наслідків нічних ударів дронів по Київщині

В правоохоронних органах зазначили також про успішні збивання

У ніч проти 27 жовтня російські окупанти атакували одразу кілька українських областей дронами-камікадзе Shahed-136. Зокрема, деякі удари прийшлися по території Київської області.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі. За його словами, усього протягом ночі країна-агресорка завдала понад шість ударів "шахідами" по регіону.

"На місце події оперативно виїхали працівники поліції. Нині рятувальники, ліквідують пожежу, правоохоронці ж фіксують наслідки удару та забезпечують охорону правопорядку в одному із районів. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", — проінформував начальник поліції.

Він також зазначив, що в інших районах області успішно відпрацювали Сили протиповітряної оборони, які знищили кілька російських дронів. Крім того, Нєбитов у черговий раз нагадав про важливість дотримання правил безпеки під час повітряних тривог. Він опублікував кілька фотографій уламків дронів.

Уламки "шахіда"

Ще одна частина збитого об'єкта

Як повідомляв "Телеграф" раніше, над Києвом збили кілька ворожих ракет — це може бути результатом роботи нових систем ППО.