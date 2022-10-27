Атака на Україну та Ізраїль, позитивний прогноз для ЗСУ: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Пізно ввечері 26 жовтня росіяни завдали серйозного удару по Україні, однак ніч видалася спокійною.

"Телеграф" зібрав головні новини, які ви могли пропустити з вечора.

Масштабна атака

Під час масштабної вечірньої атаки над Одеською, Миколаївською та Вінницькою областями збили 19 дронів-камікадзе Shahed-136; під удар потрапили Київська та Запорізька області, а над Дніпропетровщиною збили ракету.

Росіяни атакували Ізраїль

Група російських хакерів спробувала зламати сайт Кнесету, — це була помста за допомогу Ізраїлю Україні. На щастя, системи контролю Кнесету виявили атаку та усунули її за кілька хвилин.

Позитивний прогноз для ЗСУ

Бійці Збройних сил України можуть відкинути росіян на території, окуповані до 24 лютого, протягом двох місяців, і звільнити Крим до літа наступного року, — вважає екскомандувач військ США у Європі, генерал у відставці Бен Ходжес.

Польща продовжить допомагати Україні

Польща хоче допомогти Україні у повоєнній відбудові аеропортів, а також готова розширювати залізничне сполучення між двома країнами, — розповів заступник міністрів фондів та регіональної політики Польщі Марцін Горала.

Скільки росія витратила зброї в Україні

Російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було та не буде на озброєнні більшості країн світу, — про це у вечірньому зведенні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Загальна кількість збитих російських вертольотів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки — авіаційної та іншої — скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вийде", — підкреслив президент.

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