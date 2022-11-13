Визволення Херсона починалося так само: у Мелітополі помітили добрий знак (фото)

За лічені дні до заходу ЗСУ до Херсона там трапилося те саме

На ранок неділі, 13 листопада, в окупованому Мелітополі зник прапор росії, вивішений окупантами в самому центрі міста, українці побачили в цьому добрий знак і провели паралелі з недавнім поверненням Херсона.

Ексклюзивні фото з місця подій потрапили до розпорядження "Телеграфу".

Як відомо, до окупації флагшток біля Арки визволителів на Центральній площі Мелітополя прикрашав державний прапор України, проте пізніше загарбники повісили на нього ганчірочку російської федерації.

Ось як виглядав прапор росії на Центральній площі Мелітополя

Проте 13 листопада стало відомо, що з флагштока зняли прапор — окупанти заявляють, нібито це зробили в рамках планових робіт з його обслуговування.

Один із мешканців Мелітополя розповів "Телеграфу", що на флагштоку немає верхньої частини, поряд з ним стоїть підйомний кран. Прапори рф також зникли з флагштоків біля готелю неподалік.

"ФСБ-шники не пускають на сходи ні з площі вниз, ні знизу вгору, бо йдуть "ремонтні роботи", — йдеться в повідомленні.

Флагшток зараз стоїть взагалі без прапорів

"Але ми пам’ятаємо, як все починалося в Херсоні", — зауважили на місцевому каналі "РІА Мелітополь".

Як відомо, 3 листопада зник прапор росії з будівлі адміністрації в Херсоні — потім почали зникати російські триколори по всьому місту, а вже 11 числа його повернули під контроль України.

Адміністрація Херсона після зняття прапора росії 3 листопада

Як повідомляв "Телеграф", раніше генерал США Бен Ходжес розповів, коли українцям чекати повернення Мелітополя та Маріуполя.