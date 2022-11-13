Уже на черзі: генерал США назвав два важливі міста, які ЗСУ можуть звільнити до січня

Важливу роль подальшої деокупації територій можуть відіграти американські HIMARS

Звільнення Херсона стало великим проривом для ЗСУ у контрнаступі на південному напрямі фронту. Це не тільки стало ляпасом путінському режиму, а й дозволить більш ефективно планувати подальший поступ, у тому числі й на територію Криму. На думку американського генерала Бена Ходжеса, презентовані США HIMARS дозволять знищувати російські бази, які з’явилися в регіоні за останні роки. До того ж, упевнений він, ЗСУ не планують зупиняти свій контрнаступ, незважаючи на наближення зимових холодів.

Про це військовий експерт розповів в особистому Twitter-акаунті, передає "Телеграф". Серед інших планів української армії на найближче майбутнє Ходжес також озвучив звільнення двох стратегічно важливих міст — Мелітополя Запорізької області та Маріуполя на Донеччині.

За попередніми оцінками генерала, деокупацією цих населених пунктів займеться "ліве крило" українського контрнаступу, яке раніше мало успіхи в Харківській області. Завдяки посиленню української оборони після просування на правобережну Херсонщину посилиться наша підтримка із повітря. Це дозволяє Ходжесу озвучувати вельми обнадійливі терміни для деокупації Маріуполя та Мелітополя — вже до січня 2023 року.

Мелітополь та Маріуполь на карті

"Далі починається вирішальний етап кампанії, — зазначає військовослужбовець. — Визволення Криму".

Для наочності Бен Ходжес також опублікував карту дальності, на яку з Херсона можуть стріляти HIMARS. Він упевнений, що це може швидко зруйнувати оборону російської армії на Кримському півострові.

"У жодному разі українці не зупиняться на зиму. Це не 18 століття. Вони продовжуватимуть тиснути на російські війська, не дадуть їм часу вирішити свої проблеми або зміцнити оборону", — резюмував генерал.

Раніше "Телеграф" розповідав, як після Херсона оцінює подальші плани ЗСУ військовий експерт Владислав Селезньов. Він також розповів, яким бачить закінчення повномасштабної війни із російською федерацією.

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