Тріщина в режимі путіна: чим здача Херсона обернеться для росії

путін нині намагається виправдатися за втрату Херсона, перекладаючи провину на інших людей

Блискавичне повернення Херсона під синьо-жовтий прапор стало величезною несподіванкою навіть для багатьох українців. Росіяни ж і зовсім шоковані, адже Кремль кілька місяців поспіль вливав їм у вуха пропаганду, що "росія там назавжди". Ганебна втеча російської армії на лівий берег пустила велику тріщину в режимі правління диктатора володимира путіна, тому той переходить наразі у "режим оборони".

На думку російського опозиціонера Ігоря Яковенка, сьогодні у рф оголошена негласна, але дуже жорстка заборона на критику президента. Як розповів політик в інтерв’ю OBOZREVATEL, більшість медійних осіб, котрі дозволили собі висловитися проти путіна, потрапили до так званого "чорного списку" і ще нескоро з’являться на телевізійних екранах знову. І це лише перший крок.

"Другий наслідок – це абсолютно неймовірна заява путіна, який сказав на нараді з прем’єр-міністром, що "нам потрібно відновлювати масштабну взаємодію з нашими українськими партнерами, — говорить Яковенко. — Тобто коли ти когось вбиваєш, то це твій партнер. Коли ти когось ґвалтуєш, це партнер. Грабуєш — це ще один партнер".

На думку опозиціонера, путін фактично перебуває в якомусь своєму вимірі, адже подібну поведінку можна порівняти лише з вигаданою ситуацією, в якій би Адольф Гітлер у 1945 році звернувся до СРСР із бажанням припинити суперечки та чвари.

Загалом наслідки втечі росіян із Херсона обернуться для кремлівського режиму справжньою катастрофою. Однак це не станеться найближчим часом.

"Прямо зараз путінський режим не впаде, але це серйозна тріщина, яка з’явилася в основі цієї "перемоги". Місяць тому з помпою "приєднали" [Херсон], а зараз із помпою і віддали", — резюмує політик.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз окупанти та колаборанти намагаються утримати кволу рівновагу на лівому березі Дніпра. Серед іншого вони вже оголосили "нову столицю" Херсонської області.

Також ми писали, скільки російських солдатів може ще перебувати на правобережжі Херсонщини.