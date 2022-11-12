Окупанти знайшли нове місце для "столиці" Херсонської області (мапа)

Колаборантів та керівництво окупантів переносять далі від лінії фронту

Російські окупанти перепризначили "столицю" на Херсонщині. На тлі успішного просування ЗСУ та спішного відходу російських військ із західного правого берега Дніпра на Лівобережжя, окупаційну адміністрацію спочатку перенесли до Скадовська.

Про призначення адміністративної столиці повідомили РосЗМІ з посиланням на представників гауляйтерів області. Зазначимо, що Скадовськ знаходиться значно ближче до деокупованої частини Херсонської області, ніж Генічеськ.

Якщо дивитися на карту, від поточної лінії фронту до Генічеська трохи більш як 110 км. Місто знаходиться на березі Азовського моря.

Карта окупації Херсонської області

Саме у Генічеську будуть зосереджені усі адміністративні органи окупаційної адміністрації Херсонської області. Нагадаємо, у Херсоні з обладміністрації зняли російські прапори ще до початку повноцінної втечі на лівий берег Дніпра.

Повідомлення росЗМІ

Нагадаємо, таке колаборанти та росіяни вже провертали під час деокупації Харківської області. Спочатку окупаційну "столицю" перенесли з Куп’янська до Вовчанська, а потім у ній відпала потреба. Зазначимо, що Генічеськ міг бути обраний не випадково — раніше "Телеграф" повідомляв про будівництво перед входом до Криму нових ліній оборони. Одна з них будується у Новотроїцькому — населеному пункті між Генічеськом та рештою материкової України. Саме до Генічеська та Скадовська вивозилася більша частина обладнання з розграбованих росіянами банків, лікарень та інших установ Херсонської області ще в жовтні.