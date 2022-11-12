Окупанти тікаючи з Херсона вкрали єнота: у мережі жартують та вимагають обміну

Викрадений єнот викликав хвилю жартів у мережі

У ході російської втечі на лівий берег Дніпра російські окупанти не гребували за своєю традицією красти все, що погано лежить. При цьому один із них вкрав єнота із Херсонського зоопарку.

Спочатку інформацію про це оприлюднила одна із російських пропагандисток у своєму телеграм-каналі, коли намагалася дати своїм підписникам "хороші новини" з правого берега.

"У мене дуже просили хороших новин по Херсону, але, реально, єдина хороша новина в тому, що мій товариш встиг покрасти єнота з Херсонського зоопарку", — написала вона.

Звичайно таке одкровення не могло залишитися поза увагою мережі, користувачі якої в той же момент видали безліч жартів на цю тему.

При цьому багатьом стало цікаво, навіщо окупантам знадобився єнот, а інші одразу ж припустили, що це замаскований розвідник і почали міркувати про те, чи можна його обміняти на мобілізованих з ОРДЛО, що знаходяться в полоні.

Як повідомлялося раніше, українські військові, крім Херсона, змогли звільнити близько 60 населених пунктів на правому березі Дніпра. Наразі обласний центр знаходиться під контролем ЗСУ, але у місті продовжуються роботи з розмінування.