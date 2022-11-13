Залишилися лише стіни: військові показали, як виглядає аеропорт "Херсон" у Чорнобаївці (відео)

Наслідки знаходження російських військ на об’єкті стали фатальними

Серед десятків звільнених населених пунктів Херсонщини перебуває і легендарна Чорнобаївка, куди регулярно приїжджали вмирати російські окупанти. На жаль, регулярна дислокація ворожих військ у населеному пункті обернулася сумними наслідками для більшості об’єктів інфраструктури. Одним із найбільш постраждалих є міжнародний аеропорт "Херсон", посеред якого загарбники розгорнули один із найбільших складів боєприпасів.

Як зараз виглядає багатостраждальний аеропорт, показали українські військовослужбовці, які зайшли до Чорнобаївки. Відеозаписом поділилися у Telegram-каналі headlines, передає "Телеграф".

Від основної будівлі, де знаходилися термінали, каси та зали очікування, залишилися лише обгорілі стіни, що дивляться на світ порожніми очницями-вікнами з вибитим склом. Видно, що в аеропорту неодноразово вибухали боєприпаси і вирував вогонь — дізнатися про щось з минулого життя практично неможливо. Першого ж серйозного удару завдали російські військові в день початку повномасштабної війни — 24 лютого об’єкт атакувала ракетами тактична авіація ворога.

Міжнародний аеропорт "Херсон" у Чорнобаївці зараз виглядає так

На території міжнародного аеропорту залишилося чимало російської військової техніки. Якась із них уже перетворилася на металобрухт, ще частину, ймовірно, ЗСУ візьмуть на озброєння після додаткового ремонту. Можна не сумніватися і в тому, що знайдеться тут чимало мін-пасток, встановлених окупантами. У будь-якому випадку, стабілізаційні роботи у Чорнобаївці будуть дуже тривалими.

Пасажирський літак на злітній смузі аеропорту "Херсон". Довоєнне фото

Внутрішнє оздоблення аеропорту до війни

Зазначимо, що початково міжнародний аеропорт "Херсон" планували профінансувати для косметичної реконструкції до 2023 року. Тепер же, якщо об’єкт важливий об’єкт інфраструктури вирішать відновлювати, на нього чекає повноцінний капітальний ремонт.

Міжнародний аеропорт "Херсон" на карті

Додамо, що пік пасажирських перевезень у цьому аеропорту припадав на доковідний 2019 рік — за 12 місяців переліт здійснили понад 154 тисячі осіб. У 2021 році ця цифра трохи перевищила 80 тисяч.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українських військовослужбовців зустрічали жителі Херсона та інших населених пунктів правобережжя.