Остались только стены: военные показали, как выглядит аэропорт "Херсон" в Чернобаевке (видео)

Последствия нахождения российских войск на объекте стали фатальными

Среди десятков освобожденных населенных пунктов Херсонщины находится и легендарная Чернобаевка, куда регулярно приезжали умирать российские оккупанты. К сожалению, регулярная дислокация вражеских войск в населенном пункте обернулась печальными последствиями для большинства объектов инфраструктуры. Одним же из наиболее пострадавших является международный аэропорт "Херсон", посреди которого захватчики развернули один из крупнейших складов боеприпасов.

Как сейчас выглядит многострадальный аэропорт, показали украинские военнослужащие, зашедшие в Чернобаевку. Видеозаписью поделились в Telegram-канале headlines, передает "Телеграф".

От основного здания, где находились терминалы, кассы и залы ожидания, остались лишь обгоревшие стены, взирающие на мир пустыми глазницами-окнами с выбитым стеклом. Видно, что в аэропорту не один раз взрывались боеприпасы и бушевал огонь — узнать что-то "из прошлой жизни" практически невозможно. Первый же серьезный удар был нанесен российскими военными в день начала полномасштабной войны — 24 февраля объект атаковала ракетами тактическая авиация врага.

Международный аэропорт "Херсон" в Чернобаевке сейчас выглядит так

На территории международного аэропорта осталось немало российской военной техники. Какая-то из них уже превратилась в металлолом, еще часть, вероятно, будет взята ВСУ на вооружение после дополнительного ремонта. Можно не сомневаться и в том, что найдется здесь и немало мин-ловушек, установленных оккупантами. В любом случае, стабилизационные работы в Чернобаевке будут весьма длительными.

Пассажирский самолет на взлетной полосе аэропорта "Херсон". Довоенное фото

Внутреннее убранство аэропорта до войны

Отметим, что изначально до 2023 года международный аэропорт "Херсон" планировали профинансировать для косметической реконструкции по многим направлениям. Теперь же, если объект важный объект инфраструктуры решат восстанавливать, его ждет полноценный капитальный ремонт.

Международный аэропорт "Херсон" на карте

Добавим, что пик пассажирских перевозок в этом аэропорту приходился на доковидный 2019 год — за 12 месяцев перелет совершили более 154 тысяч человек. В 2021 году эта цифра чуть превысила 80 тысяч.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинских военнослужащих встречали жители Херсона и других населенных пунктов правобережья.