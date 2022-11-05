"Де кільце всевладдя?": у мережі висміяли фото відомого олігарха зі священиками УПЦ Московського патріархату

Після зустрічі Новицького українці почали робити фотожаби та вигадувати жарти.

Українська православна церква Московського патріархату (простіше кажучи, "філія" російської православної церкви в Україні), з-поміж священнослужителів, якою нерідко виходять колаборанти, заявила, що допомагатиме українцям, які рятуються від війни за кордоном. Однак резонанс у мережі викликало не це повідомлення, а фотографія, яка супроводжує цю заяву.

Справа в тому, що прес-служба церкви повідомила, що збирається допомагати українцям, які втекли за кордон від війни, і опублікувала фото зустрічі свого керівництва з екс-нардепом Новинським. І саме це фото і викликало шквал жартів та "фотожаб" у користувачів соціальних мереж. На ньому представники УПЦ МП та Новинський сидять навколо круглого столу. Крім того, зовнішній вигляд учасників розмови (особливо Новинського) у багатьох викликав асоціації з фентезі Толкіна "Володар перснів".

Відомий український журналіст Михайло Ткач, глянувши на фото, поставив питання про те, "де кільце всевладдя".

У відповідь на це журналісту у коментарях надіслали фото "з неофіційної частини зустрічі".

Інші користувачі довго не могли знайти Новинського серед священиків.

Деяким збори нагадали "спіритичний сеанс".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Тернопільщині віруючі УПЦ МП влаштували Хресну ходу незважаючи на заборони влади.

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