"Где кольцо всевластья?": в сети высмеяли фото известного олигарха со священниками УПЦ Московского патриархата

После встречи Новицкого украинцы начали делать фотожабы и придумывать шутки

Украинская православная церковь Московского патриархата (проще говоря, "филиал" русской православной церкви в Украине), из числа священнослужителей, которой нередко выходят коллаборанты, заявила, что будет помогать украинцам, спасающимся от войны за границей. Однако резонанс в сети вызвало не это сообщение, а фотография, сопровождающая это заявление.

Дело в том, что пресс-служба УПЦ МП опубликовала фотографию встречи своего руководства с с экс-нардепом, бывшим членом "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" олигархом Вадимом Новинским. Именно это фото и вызвало шквал шуток и "фотожаб" у пользователей социальных сетей. Внешний вид участников разговора (особенно Новинского) у многих пользователей соцсетей вызвал ассоциации с фентезийным романом-эпопеей английского писателя Джона Р. Р. Толкина "Властелин колец".

Кадр из фильма "Властелин колец"

Так, известный украинский журналист Михаил Ткач, взглянув на фото, задался вопросом о том, "где кольцо всевластия".

В ответ на это журналисту в комментариях прислали фото "с неофициальной части встречи".

Другие же пользователи долго не могли найти Новинского среди священников УПЦ МП.

Некоторым собрание напомнило "спиритический сеанс".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тернопольской области верующие УПЦ МП устроили Крестный ход несмотря на запреты властей.

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