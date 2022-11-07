СБУ взялась за митрополита УПЦ МП: что он натворил

Митрополит работал на пользу государства-агрессора

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту одной из епархий Украинской православной церкви Московского патриархата. Имя митрополита не разглашается, но им может быть Ионафан (Анатолий Елецких).

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы СБУ в Фейсбуке. Как отмечается, руководитель одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил сообщение о подозрении.

"Согласно выводам независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями", — говорится в сообщении.

Митрополит получил уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

Сообщение СБУ

Следует отметить, что некоторые СМИ пишут, что речь идет о митрополите Ионафане. У него в октябре СБУ проводила обыск. Уже тогда его разоблачили в коллаборационизме из-за разжигания межконфессиональной розни и оправдания войны россии против Украины. У него нашли множество пророссийских материалов как дома, так и в социальных сетях.