СБУ взялась за дочь экс-министра обороны: подозревают в антиукраинской деятельности

Дочери бывшего министра грозит до 10 лет тюремного заключения

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Алёне Лебедевой, дочери бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Её разоблачили в антиукраинской деятельности, сообщает издание "Страна.UA", ссылаясь на собственные источники.

Согласно материалам следствия, с 2012 по 2014 год дочь экс-министра руководила предприятиями, которые поставляют товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса рф, передает пресс-служба СБУ.

Лебедевой было заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Женщине грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет без права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Напомним, что экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил о вручении ему подозрений по делу 4-летней давности.