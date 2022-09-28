ГБР подозревает бывшего замминистра, он ответил

Экс-замглавы Минздрава полученный документ шокировал

Бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщил о вручении ему подозрений по делу 4-летней давности. Его удивила скорость вручения документа и утечка данных об этом в ряд СМИ.

Соответствующее сообщение появилось на странице Ковтонюка в среду, 28 сентября. Он пояснил, что в документе его подозревают в служебной халатности с подписью документов на закупку программного обеспечения для доступа к международному реестру доноров стволовых клеток. По словам бывшего заместителя главы Минздрава, это подозрение стало для него неожиданностью, ведь он был свидетелем по этому делу и предоставил ГБР всю информацию, которую знал.

"Еще больше удивило, что мгновенно после вручения подозрения происходит массовая утечка в медиа в виде манипулятивных сообщений от неизвестных "источников". В развесистом и крайне манипулятивном релизе от СБУ (непонятно, какое отношение имеет СБУ к расследованию — его проводит ГБР) есть даже фото со мной, которое кто-то сделал сзади незаметно для меня, пока мне вручали подозрение. Я даже не знал, что фотографирующий был в комнате", — отметил Павел Ковтонюк.

При этом он уточнил, что в подозрении нет ни слова о присвоении средств. Оно касается небрежности на должности, а обвинения сформированы на основе того, что подпись Ковтонюка стоит на документах на покупку даже не используемого программного обеспечения.

При этом он не скрывает, что документы действительно подписывал собственноручно в конце 2018 года и они были должным образом заверены, а закупка производилась по закону.

"Я не занимался этой темой в министерстве, а документ подписал потому, что профильного заместителя не было на месте. Закупку важно было завершить до конца месяца… Если бы не провели закупку, то в следующем 2019 году не смогли бы проводить долгожданную реформу в области трансплантации костного мозга от неродственных доноров. В таких операциях ежегодно нуждаются только 70-100 детей с тяжелыми болезнями (по состоянию на начало полномасштабной войны). Планировалось, что в 2019 году Украина сможет интегрироваться в большую международную базу доноров для детей и взрослых — для этого и потребовался доступ к реестру", — написал в свою защиту Ковтонюк.

По его словам, в настоящее время расследование по этому делу продолжается и ни одного судебного заседания еще не было. При этом Ковтонюк добавил, что будет защищать свою репутацию и сомнений в результате у него нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд дал разрешение на арест бывшего министра иностранных дел Константина Грищенко и министра юстиции Украины Александра Лавриновича, подозреваемых в госизмене. Оба подозреваемых находятся за пределами Украины.