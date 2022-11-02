СБУ взялася за дочку ексміністра оборони: підозрюють у антиукраїнській діяльності

Дочці колишнього міністра загрожує до 10 років ув’язнення

Служба безпеки України повідомила про підозру Олені Лебедєвій, дочку колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва. Її викрили в антиукраїнській діяльності.

Згідно з матеріалами слідства, з 2012 по 2014 рік дочка ексміністра керувала підприємствами, які постачають товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу росії, повідомляє пресслужба СБУ.

Лебедєвій було заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).

Жінці загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до 10 років без права обіймати певні посади. Також санкції статей передбачають конфіскацію майна.

Нагадаємо, що ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк повідомив про вручення йому підозр у справі 4-річної давності.