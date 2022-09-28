ДБР підозрює колишнього заступника міністра, він відповів

Ексзаступника голови МОЗ отриманий документ шокував

Колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк повідомив про вручення йому підозри у справі 4-річної давнини. Його здивувала швидкість вручення цього повідомлення та витік даних про це у низку ЗМІ.

Відповідний допис з'явився на сторінці Ковтонюка у середу, 28 вересня. Він пояснив, що у документі його підозрюють у службовій недбалості з підписом документів на закупівлю програмного забезпечення для доступу до міжнародного реєстру донорів стовбурових клітин. За словами колишнього заступника голови МОЗ ця підозра стала для нього несподіванкою, адже він був свідком у цій справі й надав ДБР всю інформацію, яку знав.

"Ще більше здивувало, що миттєво після вручення підозри відбувається масовий витік у медіа у вигляді маніпулятивних повідомлень від невідомих "джерел". У розлогому і вкрай маніпулятивному релізі від СБУ (незрозуміло, яке відношення має СБУ до розслідування — його проводить ДБР) є навіть фото зі мною, яке хтось зробив ззаду непомітно для мене, поки мені вручали підозру. Я навіть не знав, що людина, яка фотографує, була у кімнаті", — зазначив Павло Ковтонюк.

При цьому він уточнив, що у підозрі немає жодного слова про привласнення коштів. Вона стосується недбалості на посаді, а звинувачення сформовані на основі того, що підпис Ковтонюка стоїть на документах на купівлю програмного забезпечення, яке навіть не використовувалося.

При цьому він не приховує, що документи дійсно підписував власноруч наприкінці 2018 року і вони були належним чином завірені, а закупівля проводилася згідно з законом.

"Я не займався цією темою у міністерстві, а документ підписав тому, що профільного заступника не було на місці. Закупівлю важливо було завершити до кінця місяця… Якби не провели закупівлю, то наступного 2019 року не змогли б проводити довгоочікувану реформу у сфері трансплантації кісткового мозку від неродинних донорів. Таких операцій кожного року потребують тільки 70-100 дітей з тяжкими хворобами (станом до початку повномасштабної війни). Планувалося, що у 2019 Україна зможе інтегруватися до великої міжнародної бази донорів для дітей та дорослих — для цього і потрібен був доступ до реєстру", — написав у свій захист Ковтонюк.

За його словами, наразі розслідування у цій справі ще триває і жодного судового засідання ще не було. При цьому Ковтонюк додав, що буде захищати свою репутацію і сумнівів про результат у нього немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що суд надав дозвіл на арешт колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка та міністра юстиції України Олександра Лавриновича, які підозрюються в держзраді. Наразі обидва підозрюваних знаходяться за межами України.