СБУ арестовала имущество Богуслаева и его подельника: сумма активов поражает

У задержанного Богуслаева арестовали имущество

Имущество президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на агрессора, было арестовано сотрудниками СБУ. Также арест был наложен и на активы начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Общая сумма арестованного имущества составляет почти миллиард гривен.

Как сообщается на официальном сайте СБУ, большую часть арестованных активов составляют денежные средства, а также недвижимость и транспортные средства фигурантов дела. Также, в ходе расследования правоохранители установили, что руководитель предприятия является акционером "Мотор Банка", корпоративные права, которого полностью принадлежат Богуслаеву.

Кроме того, выяснилось, что фигурант дела причастен к коммерческой деятельности еще нескольких предприятий. В них ему принадлежит значительный пакет акций. В связи с этим, сотрудниками СБУ были предприняты комплексные меры для наложения ареста на корпоративные права подозреваемого.

Напомним, Вячеслав Богуслаев и начальник департамента предприятия "Мотор Сич" Олег Дзюба были взяты под стражу в середине октября. Должностных лиц подозревают в поставляла в россию комплектующий к вертолетам и самолетам в обход запрета на экспорт товаров военного назначения. Полученные детали оккупанты использовали в ремонте своих боевых машин, которые использовались для вторжения в Украину.

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