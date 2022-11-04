СБУ заарештувала майно Богуслаєва та його спільника: сума активів вражає

У затриманого Богуслаєва заарештували майно

Майно президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у роботі на агресора, було заарештовано співробітниками СБУ. Також арешт було накладено на активи начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Загальна сума заарештованого майна становить майже мільярд гривень.

Як повідомляється на офіційному сайті СБУ, більшу частину заарештованих активів становлять кошти, а також нерухомість та транспортні засоби фігурантів справи. Також під час розслідування правоохоронці встановили, що керівник підприємства є акціонером "Мотор Банку", корпоративні права, якого повністю належать Богуслаєву.

Крім того, з’ясувалося, що фігурант справи причетний до комерційної діяльності кількох підприємств. Вони йому належить значний пакет акцій. У зв’язку з цим співробітниками СБУ було вжито комплексних заходів для накладення арешту на корпоративні права підозрюваного.

Нагадаємо, В’ячеслав Богуслаєв та начальник департаменту підприємства "Мотор Січ" Олег Дзюба були взяті під варту в середині жовтня. Посадовців підозрюють у постачала до Росії комплектуючий до гелікоптерів і літаків в обхід заборони на експорт товарів військового призначення. Отримані деталі окупанти використовували у ремонті своїх бойових машин, які використовувалися для вторгнення в Україну.

Також ми писали, що Генпрокурор України розкрив деталі справи директора корпорації "Мотор Січ".