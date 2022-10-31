Голова "Мотор Січі" Богуслаєв робив все, щоб не дати ЗСУ вертольоти: генпрокурор розкрив деталі

Виявляється, що продаж двигунів до літаків росіянам був лише верхівкою айсберга

Підозрюваний у державній зраді директор корпорації "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого заарештували на два місяці, на початку повномасштабного російського вторгнення розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб ЗСУ не могли ними скористатися.

Про це в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" розповів генеральний прокурор України Андрій Костін. За його словами, Богуслаєв не тільки приховав документи, а й потім наказав розукомплектувати вертольоти — все з тією ж самою метою.

За його словами, торгівля так званими "двигунами смерті" (мова про двигуни до вертольотів, які Богуслаєв продавав російській стороні), — це далеко не все.

"Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Але і це ще не все! Після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент "Мотор Січі" віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопасті!", — розповів генпрокурор.

Костін зазначив, що всі ці дії з боку Богуслаєва відбувалися у момент початку війни, коли російські гелікоптери штурмували Гостомель та знищували інші українські міста.

Нагадаємо, що Богуслаєву висунуто обвинувачення одразу за двома статтями кримінального кодексу — за колабораційну діяльність, а також пособництво державі-агресору. Раніше СБУ публікувала записи розмов гендиректора "Мотор Січі", котрі прямо вказують на його співпрацю з російською владою. У понеділок, 24 жовтня, Богуслаєва заарештували на два місяці. Разом з ним під варту взяли й начальника департаменту підприємства Олега Дзюбу.

Раніше "Телеграф" також публікував подробиці затримання керівників підприємства "Мотор Січ".