Глава "Мотор Сичи" Богуслаев делал все, чтобы не дать ВСУ вертолеты: генпрокурор раскрыл детали

Оказывается, что продажа двигателей к самолетам россиянам была лишь верхушкой айсберга

Подозреваемый в государственной измене директор корпорации "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев, арестованный на два месяца, в начале полномасштабного российского вторжения распорядился скрыть документы на вертолеты, чтобы ВСУ не могли ими воспользоваться.

Об этом в интервью изданию "Интерфакс-Украина" рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин. По его словам, Богуслаев не только скрыл документы, но и потом приказал разукомплектовать вертолеты — все с той же целью.

По его словам, торговля так называемыми "двигателями смерти" (речь о двигателях к вертолетам, которые Богуслаев продавал российской стороне), — это далеко не все.

"Следствие владеет информацией, что президент "Мотор Сич" в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой. Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без формуляров. Но и это еще не все! После того как украинские военные обратились за вертолетами, президент "Мотор Сичи" отдал приказ разукомплектовать технику. Просто снять с вертолетов лопасти!", — рассказал генпрокурор.

Костин отметил, что все эти действия со стороны Богуслаева происходили в момент начала войны, когда российские вертолеты штурмовали Гостомель и уничтожали другие украинские города.

Напомним, что Богуслаеву предъявлено обвинение сразу по двум статьям Уголовного кодекса — за коллаборационную деятельность, а также пособничество государству-агрессору. Ранее СБУ публиковала записи разговоров гендиректора "Мотор Сичи", прямо указывающих на его сотрудничество с российскими властями. В понедельник, 24 октября, Богуслаев был арестован на два месяца. Вместе с ним под стражу был взят и начальник департамента предприятия Олег Дзюба.

Ранее "Телеграф" также публиковал подробности задержания руководителей предприятия "Мотор Сич".