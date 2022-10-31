Чи обмінювати зрадника Богуслаєва на полонених? Гудименко пояснив, у чому велика небезпека

Співзасновник "Демсокири" вважає, що в обміні директора "Мотор Січі" є плюси та мінуси

Можливий обмін директора "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва на полонених українських військових, як це було проросійським політиком Віктором Медведчуком, може завдати багато користі, але, з іншого боку, завдати багато шкоди.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" блогер, письменник, один із засновників "Демсокири" Юрій Гудименко, Богуслаєв залишається дуже впливовою людиною, а тому його передача росії може створити багато проблем.

Гудименко зазначає, що особисто хотів би обміну чиновника на полонених українців.

"Бо пацанів у полоні дуже багато, і якщо ми обміняємо хоча б одного, це буде просто чудово. Це буде правильна справа. Адже те, що з полоненими відбувається там — пекло", — сказав він.

При цьому він зазначає, що розуміє, наскільки впливовим є Богуслаєв і що його можуть повернути як гауляйтер на окуповану частину Запорізької області, де він повною мірою використовуватиме свої зв’язки із впливовими людьми на підконтрольній частині України.

Також Гудименко зазначає, що росіяни навіть могли б використати директора "Мотор Січ" для допомоги в своїй авіаційній промисловості.

"У мене, на відміну від СБУ, ОП чи розвідки, немає точних даних про можливості Богуслаєва зараз. Але у них, я думаю, цих даних набагато більше, і рішення ухвалюватиметься трохи легше", — додав він.

Блогер підкреслює, що жодне з ухвалених рішень не буде абсолютно правильним і завжди будуть свої плюси та мінуси.

Більше про те, що буде після деокупації Криму, боротьби зі зрадниками та про компроміси, які доведеться зробити Україні після перемоги, читайте у матеріалі "Телеграф": "Простих рішень не буде: Юрій Гудименко — про обмін Богуслаєва, кару для Коломойського та Криму після визволення".