Менять ли предателя Богуслаева на пленных? Гудыменко объяснил, в чем большая опасность

Сооснователь "Демсокыры" считает, что в обмене директора "Мотор Сичи" есть плюсы и минусы

Возможный обмен директора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на пленных украинских военных, как это было пророссийским политиком Виктором Медведчуком, может принести много пользы, но, с другой стороны, нанести много вреда.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" блогер, писатель, один из основателей "Демсокиры" Юрий Гудыменко, Богуслаев остается очень влиятельным человеком, а потому его передача россии может создать много проблем.

Гудыменко отмечает, что лично хотел бы обмена чиновника на пленных украинцев.

"Потому что пацанов в плену очень много, и если мы обменяем хотя бы одного, это будет просто здорово. Это будет правильное дело. Ведь то, что с пленными происходит там — ад", — сказал он.

При этом он отмечает, что понимает, насколько влиятельным является Богуслаев и что его могут вернуть в качестве гауляйтера на оккупированную часть Запорожской области, где он будет в полной мере использовать свои связи с влиятельными людьми на подконтрольной части Украины.

Также Гудыменко отмечает, что россияне даже могли бы использовать директора "Мотор Сич" для помощи своей авиационной промышленности.

"У меня, в отличие от СБУ, ОП или разведки, нет точных данных о возможностях Богуслаева сейчас. Но у них, я думаю, этих данных гораздо больше, и решение будет приниматься немного легче", — добавил он.

Блогер подчеркивает, что никакое из принятых решений не будет абсолютно правильным и всегда будут свои плюсы и минусы.

Больше о том, что будет после деоккупации Крыма, борьбе с предателями и о компромиссах, которые придется сделать Украине после победы, читайте в материале "Телеграф": "Простых решений не будет: Юрий Гудыменко — про обмен Богуслаева, кару для Коломойского и Крыме после освобождения".