Рубли, роспропаганда и не только: что СБУ нашла в Лавре и монастырях УПЦ МП на Ровенщине

Обыски проводились в храмах Киевщины и Ровенщины

Нашумевшей темой последних дней стали обыски Киево-Печерской Лавры, Корецкого женского монастыря и нескольких храмов Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, которые проводились представителями СБУ. Менее чем за сутки полицейскими и членами Нацгвардии было проверено около трех с половиной сотен церковных сооружений, где были обнаружены весьма интересные вещи — от кремлевских агиток за "Новороссию" до российских рублей.

Подробностями щедро поделились в пресс-службе СБУ, передает "Телеграф". Стоит отметить, что в рамках следственных действий также было проверено около 580 человек, из которых 50 допрашивали даже с применением полиграфа. Подчеркнем, что часть из них была не только гражданами Украины, но и россиянами, которые почему-то спокойно себя чувствовали, находясь на территории храмовых объектов.

Как отмечают правоохранители, некоторые опрашиваемые ими люди при запросе документов выдавали им паспорта или военные билеты еще времен Советского Союза. Также нашлись "умники", которые показывали не оригиналы, а ксерокопии своих паспортов, или же пытались выдать поддельные украинские паспорта за подлинные. СБУ уже проводит в их отношении углубленную проверку.

СБУ тщательно проверила церковные объекты

Денег у церковников нашлось немало

Среди интересных находок правоохранителей — различная пророссийская литература, которую, как оказалось, использовали во время учебы в приходских школах и семинарии. Ею всячески продвигали "русский мир" среди верующих украинцев. Также в целом было изъято налички на сумму более двух миллионов гривен. Помимо этого к сумме стоит добавить еще несколько тысяч российских рублей и более, чем 100 тысяч долларов.

Вот такая "пресса" нашлась у священников УПЦ МП

А газетка-то 2020 года выпуска!

Проверялось большинство печатных изданий

Добавим, что при обысках Киево-Печерской Лавры СБУ-шники обнаружили 32-летнего украинца, который может быть причастен к деятельности пророссийского информагентства "Антван". Этот человек якобы является доверительным лицом россиянина Орлова О.В., который и владеет компанией "ANTVAN GROUP" на территории государства-агрессора. Отметим, что Орлову в Украине принадлежало несколько заведений общепита и земельных участков, но сейчас они арестованы в рамках уголовного производства.

А вот и часть российского кеша

Тут даже добавить нечего...

Агитка от кирилла

СБУ тщательно проверяла всех

Все изъятые материалы будут переданы на дальнейшую экспертизу. Они будут фигурировать в расследовании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на обыски в храмах УПЦ МП отреагировали представители Кремля. Спойлеры — конечно же, российским политикам подобное вмешательство в их сеяние пропаганды в Украине не слишком понравилось.

Также мы узнали точку зрения на происходящее у религиоведа Ирины Богачевской. Она, к слову, считает, что процесс, стартовавший с Лавры, весьма закономерный, ведь государство и так слишком долго терпело подобное поведение священнослужителей.