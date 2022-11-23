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Рубли, роспропаганда и не только: что СБУ нашла в Лавре и монастырях УПЦ МП на Ровенщине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Правоохранители проверили около 350 церковных сооружений Новость обновлена 23 ноября 2022, 10:05
Правоохранители проверили около 350 церковных сооружений. Фото Коллаж "Телеграфа"

Обыски проводились в храмах Киевщины и Ровенщины

Нашумевшей темой последних дней стали обыски Киево-Печерской Лавры, Корецкого женского монастыря и нескольких храмов Сарненско-Полесской епархии УПЦ МП, которые проводились представителями СБУ. Менее чем за сутки полицейскими и членами Нацгвардии было проверено около трех с половиной сотен церковных сооружений, где были обнаружены весьма интересные вещи — от кремлевских агиток за "Новороссию" до российских рублей.

Подробностями щедро поделились в пресс-службе СБУ, передает "Телеграф". Стоит отметить, что в рамках следственных действий также было проверено около 580 человек, из которых 50 допрашивали даже с применением полиграфа. Подчеркнем, что часть из них была не только гражданами Украины, но и россиянами, которые почему-то спокойно себя чувствовали, находясь на территории храмовых объектов.

Как отмечают правоохранители, некоторые опрашиваемые ими люди при запросе документов выдавали им паспорта или военные билеты еще времен Советского Союза. Также нашлись "умники", которые показывали не оригиналы, а ксерокопии своих паспортов, или же пытались выдать поддельные украинские паспорта за подлинные. СБУ уже проводит в их отношении углубленную проверку.

Киево-Печерская Лавра обыски
СБУ тщательно проверила церковные объекты
Киево-Печерская Лавра обыски
Денег у церковников нашлось немало

Среди интересных находок правоохранителей — различная пророссийская литература, которую, как оказалось, использовали во время учебы в приходских школах и семинарии. Ею всячески продвигали "русский мир" среди верующих украинцев. Также в целом было изъято налички на сумму более двух миллионов гривен. Помимо этого к сумме стоит добавить еще несколько тысяч российских рублей и более, чем 100 тысяч долларов.

Киево-Печерская Лавра обыски
Вот такая "пресса" нашлась у священников УПЦ МП
Киево-Печерская Лавра обыски
А газетка-то 2020 года выпуска!
Киево-Печерская Лавра обыски
Проверялось большинство печатных изданий

Добавим, что при обысках Киево-Печерской Лавры СБУ-шники обнаружили 32-летнего украинца, который может быть причастен к деятельности пророссийского информагентства "Антван". Этот человек якобы является доверительным лицом россиянина Орлова О.В., который и владеет компанией "ANTVAN GROUP" на территории государства-агрессора. Отметим, что Орлову в Украине принадлежало несколько заведений общепита и земельных участков, но сейчас они арестованы в рамках уголовного производства.

Киево-Печерская Лавра обыски
А вот и часть российского кеша
Киево-Печерская Лавра обыски
Тут даже добавить нечего...
Киево-Печерская Лавра обыски
Агитка от кирилла
Киево-Печерская Лавра обыски
СБУ тщательно проверяла всех

Все изъятые материалы будут переданы на дальнейшую экспертизу. Они будут фигурировать в расследовании.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на обыски в храмах УПЦ МП отреагировали представители Кремля. Спойлеры — конечно же, российским политикам подобное вмешательство в их сеяние пропаганды в Украине не слишком понравилось.

Также мы узнали точку зрения на происходящее у религиоведа Ирины Богачевской. Она, к слову, считает, что процесс, стартовавший с Лавры, весьма закономерный, ведь государство и так слишком долго терпело подобное поведение священнослужителей.

Теги:
#СБУ #Киево-Печерская лавра #УПЦ МП #Обыски