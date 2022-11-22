Не только Лавра: СБУ наведалась еще в один монастырь УПЦ МП, вскрылась скандальная деталь

Документы, по которым работает монастырь, вызвали невероятный общественный резонанс

Во вторник, 22 ноября, сотрудники СБУ пришли с обысками на территорию Корецкого женского монастыря, что находится в Ровенской области. Это произошло одновременно с проведением проверок в Киево-Печерской Лавре. Вполне вероятно, что расследование приведет к весьма громкому скандалу, ведь в документации, по которой монастырь имеет возможность работать, указано, что он до сих пор подчиняется Синоду Русской православной церкви, главой которой является скандальный патриарх кирилл.

На эту деталь обратил внимание журналист Юрий Смирнов, передает "Телеграф". Он опубликовал скрин из открытых источников, которые подтверждают связь Корецкого монастыря с российскими священнослужителями.

По словам Смирнова, данный храм официально даже не был переведен под руководством УПЦ МП в Украине, которую возглавляет предстоятель Онуфрий (Березовский). Подобную халатность медийщик охарактеризовал всего двумя словами — "просто жесть".

Данные из открытых источников

Данные YouControl, к поиску по которому обратились журналисты "Телеграфа", также подтверждают эту информацию. По всем каналам Корецкий женский монастырь до сих пор находится в непосредственном подчинении РПЦ. Московский синод записан также и в его "основателях". Сам по себе монастырь, как юридическое лицо, существует в Украине с 23 декабря 2003 года — то есть уже почти 19 лет.

Данные YouControl

Данные YouControl

Какие именно следственные действия проводят сотрудники Службы безопасности Украины на территории храма, пока неизвестно. Однако резонанс история уже получила, остается лишь ждать официальных подробностей.

СБУ в Корецком монастыре

Напомним, что к проверкам церквей правоохранители обратились после того, как в сети всплыло видео с молитвой за россию, якобы снятое в Киево-Печерской Лавре. Несмотря на отрицание данного факта многими украинцами, вскоре появилось официальное подтверждение тому, что данный инцидент действительно произошел — будто бы по инициативе прихожан.